வங்கதேசத்தில் இந்துக்கள் கொல்லப்பட்டதற்குப் பழிவாங்கும் வகையில், டிசம்பர் 16-க்குள் வங்கதேசத்தைக் "கைப்பற்றுவோம்" என்று மேற்கு வங்க அமைச்சர் அர்ஜுன் சிங் சூளுரைத்துள்ளார்.
வங்கதேசத்தில் இந்துக்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு பழிவாங்கும் விதமாக, டிசம்பர் 16-ஆம் தேதிக்குள் வங்கதேசத்தை "கைப்பற்றுவோம்" என்று மேற்கு வங்க அமைச்சர் அர்ஜுன் சிங் கூறியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த தேதி வங்கதேசத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது; இது 'வெற்றி தினத்தை' (பிஜோய் திபோஷ்) குறிக்கிறது. 1971-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற விடுதலை போரில் பாகிஸ்தான் படைகள் சரணடைந்ததையும், வங்கதேசம் ஒரு சுதந்திர நாடாக உருவெடுத்ததையும் இந்த நாள் நினைவுபடுத்துகிறது.
பாஜகவின் மூத்த தலைவரான அர்ஜுன் சிங், பட்பாராவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசும் போது, "டிசம்பர் 16-ஆம் தேதிக்குள் நாங்கள் வங்கதேசத்தை கைப்பற்றுவோம். இனி பொறுத்தது போதும். வங்கதேசத்திற்கு எந்த சாக்குப்போக்கும் சொல்ல இடமில்லை. அங்கு இந்துக்கள் கொல்லப்பட்ட விதம், அதற்கு நாங்கள் நிச்சயமாக பழிவாங்குவோம்; இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை" என்று தெரிவித்தார்.
வங்கதேசத்தின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா, மாணவர் எழுச்சியின் விளைவாக 15 ஆண்டுகால ஆட்சியை இழந்து நாட்டை விட்டு வெளியேறிய 16 மாதங்களுக்கு பிறகு, வரும் டிசம்பர் 16-ஆம் தேதி டாக்கா திரும்பப்போவதாக அறிவித்த மறுநாளே, அர்ஜுன் சிங்கின் இந்த கருத்து வெளியாகியுள்ளது.
அர்ஜுன் சிங்கின் கருத்துக்கு பதிலளித்த திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC) எம்.எல்.ஏ.-வும், மம்தா தரப்பு செய்தி தொடர்பாளருமான குணால் கோஷ், "இத்தகைய விசித்திரமான கருத்துகளை கேட்டு என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை. இது மற்றொரு நாட்டை பற்றியது, சர்வதேச எல்லைகள் தொடர்பான விவகாரம். இதை பற்றி கருத்து தெரிவிப்பது எனது அதிகார வரம்பிற்கு அப்பாற்பட்டது. உண்மையை சொல்லப்போனால், இது என் புரிதலுக்கும் அப்பாற்பட்டது" என்று கூறினார்.
திரிணாமுல் காங்கிரஸின் மற்றொரு பிரிவை சேர்ந்த சந்திரமா பட்டாச்சார்யா கூறுகையில், "எனக்கு தெரியவில்லை. இதை பற்றி நான் எப்படி கருத்து சொல்ல முடியும்? ஒட்டுமொத்த வங்கதேசத்தையும் கைப்பற்றும் திட்டம் என்றால், அதற்கு முதலில் மத்திய அரசிடம் ஆலோசனை பெற வேண்டுமே. எனக்கு உண்மையிலேயே தெரியவில்லை. இது போன்ற விவகாரங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவிக்கும் தகுதி எனக்கு இல்லை" என்று தெரிவித்தார்.