அரசியல் மேடைகளில் எப்போதும் எளிமையான பருத்தி அல்லது கைத்தறி புடவைகளையே அணிந்து காணப்படும் சோனியா காந்தி, சமீபத்தில் தனது 'பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆப் லவ்' புத்தக வெளியீட்டு விழாவில், அரிதான 'பாலுச்சாரி' பட்டுப் சேலையில் ஜொலித்தார்.
மேற்கு வங்கத்தின் பாரம்பரிய 'பூட்டேதார் கோலானி பாலுச்சாரி' பட்டு சேலை, தற்போது ஏராளமான பேஷன் பிரியர்களைக் கவர்ந்து வருகிறது.
பாலுச்சாரி சேலைகள் முதன்முதலில் முர்ஷிதாபாத் மாவட்டத்தில் உள்ள பாலுச்சாரி கிராமத்தில் தோன்றின. தற்போது, பாங்குரா மாவட்டத்தில் உள்ள பிஷ்ணுபூர் இந்தச் சேலைகளை உற்பத்தி செய்வதற்கான முக்கிய மையமாக உள்ளது.
சில வகையான புட்டேதார் சேலைகள் வாரணாசியிலும் நெய்யப்படுகின்றன. கோலானி நெய்யும் செயல்முறை அதிக நேரம் எடுப்பதால், இன்றைய பாலுச்சாரி சேலைகளில் பொதுவாக கிடைமட்டமான கொங்கு மட்டுமே உள்ளது.
ஆனால், சோனியா காந்தி அணிந்த சேலையில் 'பெட்டிப் பல்லு' என்ற பன்னெடுங்கால பாரம்பரியம் உள்ளது. சமூக வலைதளங்களில் இது வைரலாகி வருகிறது.