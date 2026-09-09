ஆம் ஆத்மியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளராக மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டார் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்

காணொளி வாயிலாக நடைபெற்ற ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய கவுன்சில் கூட்டத்தில் 330 உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர். இக்கூட்டத்தில், அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளராக ஒருமனதாக மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் .
கட்சி தனது தேசிய செயலாளராக பங்கஜ் குப்தாவைத் தேர்ந்தெடுத்தது, அதே நேரத்தில் என்.டி. குப்தா தேசிய பொருளாளராகத் தொடர்வார். இக்கூட்டத்தில் 23 உறுப்பினர்களை கொண்ட புதிய தேசிய செயற்குழுவும் அமைக்கப்பட்டது.
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஊடக பொறுப்பாளர் அனுராக் தண்டா, கெஜ்ரிவாலுக்கு மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதற்கு வாழ்த்து தெரிவித்ததோடு, அவரது தலைமையில் ஒவ்வொரு சவாலையும் எதிர்கொள்ள கட்சி தயாராக உள்ளது என்றும் கூறினார்.
"ஆம் ஆத்மி கட்சியின் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட தேசிய கவுன்சிலால் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளராக ஒருமனதாக மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஜி அவர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். உங்கள் வழிகாட்டுதலின் கீழ், நாங்கள் ஒவ்வொரு போராட்டத்திற்கும் தயாராக இருக்கிறோம்," என்று அனுராக் தண்டா எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
சமீபத்திய ஆண்டுகளில் கட்சி சந்தித்த தேர்தல் பின்னடைவுகளுக்கு பிறகும், தொடர்ந்து கட்சியை வழிநடத்தி வரும் நிலையில் கெஜ்ரிவால் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். டெல்லியின் முன்னாள் முதலமைச்சரான கெஜ்ரிவால், வெளிப்படைத்தன்மை, தகவல் அறியும் உரிமை மற்றும் ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் ஆகியவற்றை மையமாக கொண்ட பல ஆண்டுகால செயல்பாடுகளுக்கு பிறகு அரசியலில் நுழைந்தார்.
தேர்தல் அரசியலில் நுழைவதற்கு முன்பு, பொது விநியோக அமைப்பு, பொதுப் பணிகள், சமூக நலத் திட்டங்கள், வருமான வரி மற்றும் மின்சாரம் தொடர்பான பொதுமக்களின் குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காக கெஜ்ரிவால் பரிவர்த்தன் என்ற தன்னார்வ அமைப்பை நிறுவினார்.
அவர் 2006-இல் வருமான வரித் துறையில் இருந்து ராஜினாமா செய்து, தனது ரமோன் மக்சேசே விருது பணத்தை பொது காரண ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையை நிறுவுவதற்காக நன்கொடையாக வழங்கினார்.
2012 அக்டோபர் 2 அன்று, இந்தியா அகென்ஸ்ட் கரப்ஷன் இயக்கத்தின் மற்ற முன்னாள் உறுப்பினர்களுடன் இணைந்து ஆம் ஆத்மி கட்சியை நிறுவுவதற்கு முன்பே, கெஜ்ரிவால் ஊழல் எதிர்ப்பு இயக்கத்தின் முக்கிய முகங்களில் ஒருவராக உருவெடுத்தார் .
அவர் 2013-இல் டெல்லி சட்டமன்ற தொகுதியில் தனது முதல் தேர்தலில் போட்டியிட்டு, மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்த ஷீலா தீட்சித்தை 22,000-க்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.