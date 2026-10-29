'அர்னாப்' புயலால் குறைந்தது ரூ. 4,600 கோடி இழப்பு: ஆந்திர முதல்வர் தகவல்

'அர்னாப்' என்ற மிகத் தீவிர புயலால் ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்திற்கு குறைந்தது ரூ. 4,600 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தெரிவித்தார்.
டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் கோனசீமா மாவட்டத்தில் உள்ள கச்சகாயல போரா கிராமத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர், சேதங்கள் குறித்த முழுமையான விவரங்கள் தெரியவரும்போது, இந்த இழப்பு மதிப்பீடு இன்னும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று குறிப்பிட்டார்.
'அர்னாப்' புயலால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்தும், தற்போதைய சூழல் மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மீட்பு பணிகள் குறித்தும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவிடம் தான் எடுத்துரைத்ததாக முதலமைச்சர் தெரிவித்தார்.
அமித் ஷா, இன்று (வெள்ளி கிழமை) மத்திய குழு ஒன்றை மாநிலத்திற்கு அனுப்பி வைப்பதாக உறுதியளித்ததாக கூறிய நாயுடு, புயலால் ஏற்பட்ட சேதங்கள் குறித்த முதற்கட்ட அறிக்கையை ஆந்திர பிரதேசம் சமர்ப்பித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
கட்ரெனிகோனா மண்டலத்தில் உள்ள செய்யேரு கிராமத்தில், புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடன் முதலமைச்சர் நாயுடு கலந்துரையாடினார்.
அப்போது, வேரோடு சாய்ந்த ஒவ்வொரு தென்னை மரம் மற்றும் பனை மரத்திற்கு தலா ரூ. 1,500 இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்று அவர் உறுதியளித்தார். மேலும், புயல் நிவாரண முகாம்களில் இருந்து வெளியேறும் மக்களுக்கு, 25 கிலோ அரிசி, அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் ரொக்க தொகை அடங்கிய நிவாரண தொகுப்பு வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
முன்கூட்டியே பயிர் காப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளதால், விளைச்சல் குறைவினால் ஏற்படும் இழப்பு ஈடுசெய்யப்படும் என்றும், விவசாயிகள் நஷ்டமடையாத வகையில் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் அவர் கூறினார்.
விவசாயம் மற்றும் தோட்டக்கலை துறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள இழப்புகள் கணக்கிடப்பட்டு, விவசாயிகளுக்கு விரைவில் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் உறுதியளித்தார்.
போதுமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்ட போதிலும், இந்த புயலால் ஏழு பேர் உயிரிழந்தது மிகுந்த வருத்தமளிப்பதாக குறிப்பிட்ட அவர், கோனசீமா மற்றும் மேற்கு கோதாவரி மாவட்டங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
தொலைத்தொடர்பு சேவைகள் மீண்டும் சீரமைக்கப்படும் என்று உறுதியளித்த அவர், கோனசீமா மாவட்டத்தில் 8,000 மின் கம்பங்கள் சாய்ந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார். அனைத்து மின் கம்பங்களையும் சரிசெய்து, மின் விநியோகத்தை மீண்டும் முழுமையாக வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர் வாக்குறுதி அளித்தார்.
மின் விநியோகத்தை முழுமையாகச் சீரமைக்கும் பணிக்காக, தெலங்கானாவிலிருந்து 1,000 மின்சார துறை ஊழியர்கள் வரவழைக்கப்படுவதாகவும், தேவைப்பட்டால் கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாட்டின் உதவியையும் கோருவேன் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். பின்னர், ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை நேரில் கண்டறிய, நாசமடைந்த நெல் வயல்களை நாயுடு நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்.