சில்லறை பிரச்சனையால் முற்றிய வாக்குவாதம்: தெலங்கானாவில் ஓடும் பேருந்தில் இருந்து தள்ளிவிடப்பட்ட பெண் நடத்துநர் பலி!

தெலங்கானாவில், சில்லறைப் பிரச்சனை காரணமாக ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் பேருந்தில் இருந்து தள்ளிவிடப்பட்ட பெண் நடத்துநர் குண்ட்லா பிரவலிகா (24) சிகிச்சை பலனின்றி பத்து நாட்களுக்கு பின்னர் உயிரிழந்தார்.
மனுகூர் ஆர்டிசி டிப்போவில் பணிபுரிந்து வந்தவர் குண்ட்லா பிரவலிகா. இவர் மனுகூர் நகரில் உள்ள ஆதர்ஷ் நகரைச் சேர்ந்தவர். இவர் கடந்த அக்டோபர் 25ம் தேதி மனுகூரிலிருந்து பத்ராசலம் நோக்கிச் சென்ற பல்லே வெலுகு பேருந்தில் பணிபுரிந்துள்ளார்.
அப்போது இப்பேருந்தில் பனோத் மௌனிகா என்ற பெண் தனது மகனுடன் ஏறியுள்ளார். அப்போது தனது மகனுக்கு பயணச்சீட்டுப் பெற ரூ.100 மௌனிகா கொடுத்துள்ளார்.
இதில் ரூ.10 மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு, பாக்கி ரூ.90-ஐ பிறகு தருவதாக பயணச்சீட்டின் பின்புறம் குறித்துக் கொடுத்துள்ளார் நடத்துநர் பிரவலிகா.
பேருந்து தனது நிறுத்தத்தை நெருங்கியவுடன் பாக்கியை கேட்டுள்ளார் மௌனிகா. இதில் நடத்துநருக்கும், இவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
வாக்குவாதம் முற்றியதால் ஓடிக்கொண்டிருந்த பேருந்தில் இருந்து நடத்துநர் பிரவலிகாவை, மௌனிகா எட்டி உதைத்து வெளியே தள்ளியதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் பிரவலிகா கீழே விழுந்ததில், பேருந்தின் பின் சக்கரங்கள் அவரது கால்கள் மீது ஏறி, அவருக்குப் பலத்த காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைத்தொடர்ந்து பேருந்தில் இருந்தவர்கள் இணைந்து அவரை அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.
பின்னர் அங்கிருந்து மேல்சிகிச்சைக்காக ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கும் மாற்றப்பட்டார். கிட்டத்தட்ட 10 நாட்களாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டநிலையில், நேற்று (நவ.3) இரவு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இதனைத்தொடர்ந்து கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து, இதற்கு காரணமான பயணி மௌனிகாவை அஸ்வபுரம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
பிரவலிகா உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து, அரசு ஆர்.டி.சி ஊழியர்களுக்குத் துணை நிற்கும் என்றும், பணியில் உள்ள ஊழியர்களைத் தாக்குபவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அம்மாநில போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் பொன்னம் பிரபாகர் எச்சரித்துள்ளார்.
மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பிரவலிகா குடும்பத்தினருக்கு இந்திரம்மா வீட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் ஒரு வீடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், ஆர்டிசி மற்றும் அரசு சார்பில் ரூ.10 லட்சம் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் வன்முறையில் ஈடுபடுவதற்குப் பதிலாக, அதிகாரப்பூர்வ வழிகள் மூலம் குறைகளைத் தெரிவிக்குமாறு அவர் பயணிகளை வலியுறுத்தினார்.
இதனிடையே இந்த கொடூர சம்பவத்தைக் கண்டித்து, கம்மம் மாவட்டத்தில் புதன்கிழமை (இன்று) பேருந்து சேவைகள் நிறுத்தப்படும் என அறிவித்த ஆர்.டி.சி. ஊழியர்கள், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், பிரவலிகாவின் குடும்பத்திற்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.