இந்தியா

உடல்நிலை மோசடைந்ததால் சமூக ஆர்வலர் அண்ணா ஹசாரே மருத்துவமனையில் அனுமதி

மேம்பட்ட மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அவர் மும்பைக்கு அவசரமாக கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
Anna Hazare
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புகழ்பெற்ற சமூக ஆர்வலர் அண்ணா ஹசாரே உடல்நிலை மோசமடைந்ததை அடுத்து, அவர் திங்களன்று பம்பாய் மருத்துவமனையின் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் (ICU) அனுமதிக்கப்பட்டார்.

மருத்துவ வட்டாரங்களின்படி, 87 வயதான அண்ணா ஹசாரே ஆரம்பத்தில் தனது சொந்த கிராமமான ரலேகன் சித்திக்கு அருகிலுள்ள ஒரு மருத்துவ நிலையத்தில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

இருப்பினும், கடுமையான வைரஸ் தொற்று, நீரிழப்பு மற்றும் சிறுநீரகச் செயல்பாட்டு பரிசோதனைகள் தொடர்பான சிக்கல்களை தொடர்ந்து, மேம்பட்ட மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அவர் மும்பைக்கு அவசரமாக கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் கண்காணிப்பு:

ஹசாரே தற்போது கௌதம் பன்சாலியின் பராமரிப்பில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் தொடர் கண்காணிப்பில் உள்ளார். மருத்துவ நிபுணர்கள் விரிவான நோயறிதல் சோதனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர், மேலும் அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் சிகிச்சைத் திட்டம் முடிவு செய்யப்படும். அவரது முக்கிய உடல் அறிகுறிகள் உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

நாடு முழுவதிலும் இருந்து ஆதரவாளர்களும் நலம் விரும்பிகளும் கவலை தெரிவித்துள்ளனர், மேலும் அவர் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்தனை செய்து வருகின்றனர். முழுமையான மருத்துவ பரிசோதனைகள் முடிந்தவுடன், அவரது உடல்நிலை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சமூக சீர்திருத்தவாதி:

ஹசாரே இந்தியாவின் மிக முக்கியமான ஊழல் எதிர்ப்புப் போராளிகளில் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவாதிகளில் ஒருவர். நீர்வள மேம்பாடு, காடு வளர்ப்பு, கிராமப்புற தன்னிறைவு மற்றும் போதை ஒழிப்பு ஆகியவற்றில் முன்னோடி முயற்சிகளை மேற்கொண்டு, மகாராஷ்டிராவில் உள்ள தனது சொந்த கிராமமான ரலேகன் சித்தியை ஒரு முன்மாதிரி கிராமமாக மாற்றியதற்காக அவர் அங்கீகாரம் பெற்றார்.

தனது உண்ணாவிரத போராட்டங்கள் மற்றும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் (RTI) மற்றும் ஜன லோக்பால் மசோதாவை அமல்படுத்துவதற்காக வாதிட்ட இயக்கங்கள் மூலம் அவர் தேசிய அளவில் புகழ் பெற்றார்.

சமூகத்திற்கும் கிராமப்புற மேம்பாட்டிற்கும் அவர் ஆற்றிய சேவையை பாராட்டி, இந்திய அரசு அவருக்கு 1992-இல் பத்ம பூஷன் விருதையும், மகாராஷ்டிர பூஷன் உட்பட எண்ணற்ற விருதுகளையும் வழங்கி கௌரவித்தது.

நீட் தேர்வு உட்பட, தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக மாணவர்கள் மத்தியில் பரவலான போராட்டங்கள் வெடித்ததை தொடர்ந்து, அப்போதைய மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று கோரி, ஹசாரே ஜூலை 2026-இல் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு பகிரங்க அறிக்கைகளை வெளியிட்டதுடன், ஒரு முறையான கடிதத்தையும் எழுதினார்.

ஐசியூ
Anna Hazare
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