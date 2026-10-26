'அர்னாப்' புயல் நிவாரணப் பணிகள்: ரூ. 27 கோடி ஒதுக்கிய ஆந்திர அரசு, 15 NDRF குழுக்கள் களமிறக்கம்

'அர்னாப்' புயலால் ஆந்திர மாநிலத்தில் பலத்த மழையும், கடுமையான காற்றும் வீசக்கூடும் என்பதால், மாநில அரசு இன்று (திங்கள்கிழமை) 20 மாவட்டங்களுக்கு நிவாரண பணிகளுக்காக ரூ. 27 கோடியை விடுவித்துள்ளது. அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி புயல் கரையை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிகளில் 15 தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை (NDRF) குழுக்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளன.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, இந்த புயல் அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் தீவிர புயலாக வலுவடைந்து, அக்டோபர் 27-ஆம் தேதி மாலைக்கு பிறகு வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகரக்கூடும்.
அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி முற்பகல் நேரத்தில், ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் யானம் கடற்கரை பகுதிகளில், பாபட்லா மற்றும் விசாகப்பட்டினத்திற்கு இடையே, யானத்திற்கு அருகில் இந்த புயல் கரையை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்போது காற்றின் வேகம் மணிக்கு 115 முதல் 125 கி.மீ வரையிலும், அவ்வப்போது 140 கி.மீ வேகத்திலும் வீசக்கூடும்.
ஆந்திர பிரதேச மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையம் (APSDMA) வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பின்படி, பாபட்லா, கிருஷ்ணா, கோனசீமா, கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கோதாவரி, காக்கிநாடா மற்றும் அனகாபள்ளி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு தலா ரூ. 2 கோடி நிவாரண மற்றும் மீட்பு பணிகளுக்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பேரிடர் மேலாண்மை துறையின் சிறப்பு முதன்மை செயலாளர் ஜி. சாய் பிரசாத் பிறப்பித்த உத்தரவின்படி, ஸ்ரீகாகுளம், மார்க்காபுரம், குண்டூர், என்.டி.ஆர் (NTR) மாவட்டம், ஏலூரு, அல்லூரி, போலவரம், மன்யம், விசாகப்பட்டினம், விஜயநகரம், ஸ்ரீ சத்ய சாய், நெல்லூர் மற்றும் திருப்பதி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு தலா ரூ. 1 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையின் (NDRF) 15 குழுக்கள் காக்கிநாடா, அமலாபுரத்தின் நாடிபுடி, கோனசீமா, கிழக்கு கோதாவரியின் ராஜமுந்திரி, ஏலூரு, மேற்கு கோதாவரியின் நரசபுரம், கிருஷ்ணா மாவட்டத்தின் மசூலிப்பட்டினம் மற்றும் அனகாபள்ளி மாவட்டத்தின் நக்கப்பள்ளி ஆகிய இடங்களில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த குழுக்களில், இரண்டு குழுக்கள் யானத்திலும், தலா மூன்று குழுக்கள் கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில் உள்ள தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை தலைமையகத்திலும், விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள பிராந்திய மீட்பு மையத்திலும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதற்கிடையில், அக்டோபர் 27 மற்றும் 28 ஆகிய தேதிகளில் கடலோர ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் யானம் ஆகிய பகுதிகளில் சில இடங்களில் மிக அதிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.
வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தகவல்படி, அக்டோபர் 27 அன்று சில இடங்களில் மணிக்கு 100 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும், இது அவ்வப்போது 110 கி.மீ. வேகத்தை எட்டலாம். அக்டோபர் 28 அன்று காற்றின் வேகம் சுமார் 125 கி.மீ. ஆகவும், அவ்வப்போது 140 கி.மீ. வேகத்தை எட்டவும் வாய்ப்புள்ளது.
இந்த காலகட்டத்தில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழையும், மாநிலத்தின் சில பகுதிகளில் பலத்த காற்றும் கனமழையும் பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அடுத்தடுத்த நாட்களிலும் சில இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ராயலசீமா பகுதியில், சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அப்போது மணிக்கு சுமார் 40 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும், இது அவ்வப்போது 50 கி.மீ வேகத்தை எட்டலாம் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது.
அவசரகால சூழல்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில், தீயணைப்பு துறையினர் 115 மரம் அகற்றும் குழுக்கள், 13 படகு மீட்பு குழுக்கள், 76 'அஸ்கா' விளக்குகள், 853 உயிர் காக்கும் மிதவைகள் மற்றும் 1,328 உயிர் காக்கும் அங்கிகளுடன் தயார் நிலையில் உள்ளனர் என்று ஆந்திர பிரதேச மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் பிரகர் ஜெயின் தெரிவித்தார்.
ஜெயின் தெரிவித்துள்ளபடி, மாநில அரசு ஒதுக்கியுள்ள நிதியானது, நிவாரண பணிகளுக்காகவும், மக்களை மறுவாழ்வு மையங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்யவும், குடிநீர், உணவு மற்றும் பால் விநியோகம் செய்யவும், மருத்துவ முகாம்களை நடத்தவும், சுகாதாரத்தை பராமரிக்கவும், சாலைகள் மற்றும் பிற உள்கட்டமைப்புகளில் அவசர கால பழுதுபார்ப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளவும் பயன்படுத்தப்படும்.