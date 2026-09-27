இந்தியா

மண்டை மீது இருந்த கொண்டையை மறந்த ஏஐ.. Guitar-ஐ ஹெல்மட் அணியாத மனிதன் என எண்ணி அபராதம்

ஹெல்மெட் அணியாததற்காக ஒரு கார் ஓட்டுநருக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு கேமரா அபராதம் விதித்த சம்பவங்களும் நடந்துள்ளன.
பெங்களூரு
பெங்களூரு
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Summary

பெங்களூருவில் உள்ள செயற்கை நுண்ணறிவு அடிப்படையிலான போக்குவரத்து கேமரா செய்த ஒரு தவறு, தற்போது சமூக ஊடகங்களில் விவாதப் பொருளாகியுள்ளது.

செப்டம்பர் 15 அன்று, சௌவிக் தத்தா என்பவர் பெங்களூருவின் வெளிவட்டச் சாலையில் தனது மனைவியின் ஸ்கூட்டரில் சென்று கொண்டிருந்தார்.

அப்போது, ​​அவர் தனது கிட்டாரை ஒரு பையில் வைத்து முதுகில் மாட்டிக்கொண்டார். மதியம், ஒரு AI தானியங்கி கேமரா அவரது வாகனத்தைப் புகைப்படம் எடுத்தது.

அபராதம்

மறுநாள், "பின்னால் அமர்ந்திருந்தவர் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக தலைக்கவசம் அணியவில்லை" என்ற அடிப்படையில் வாகன உரிமையாளருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

இந்த எதிர்பாராத அபராதத்தால் அதிர்ச்சியடைந்த சௌவிக் தத்தா, அந்தப் புகைப்படத்துடன் இந்த விஷயத்தை சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்துள்ளார்.

நடவடிக்கை

பெங்களூரு போக்குவரத்து காவல்துறையைக் குறிப்பிட்டு, இந்தத் தவறான அபராதத்தை ரத்து செய்யுமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

புகைப்படத்தை ஆய்வு செய்தபோது, கேமரா ஒரு நபரைக் கண்டறியவில்லை, மாறாக ஒரு கிட்டார் பையைக் கண்டறிந்துள்ளது என்பது தெரியவந்தது.

இந்த விவகாரம் முழுமையாக விசாரிக்கப்படும் என்றும், தவறு நடந்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால், சலான் உடனடியாக ரத்து செய்யப்படும் என்றும் போக்குவரத்து இணை ஆணையர் கார்த்திக் ரெட்டி உறுதியளித்தார்.

இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு கண்காணிப்பு அமைப்பு பெங்களூருவில் டிசம்பர் 2022ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

கடந்த காலங்களில் பெலகாவியில் ஹெல்மெட் அணியாததற்காக ஒரு கார் ஓட்டுநருக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு கேமரா அபராதம் விதித்த சம்பவங்களும் நடந்துள்ளன.

இதுபோன்ற தவறான சலான்களை எதிர்கொள்ளும்போது, ​​பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெங்களூரு போக்குவரத்து காவல்துறை இணையதளம் அல்லது செயலி மூலம் ஆன்லைனில் புகார் அளிக்கலாம் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

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