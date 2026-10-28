பி.பி.எஸ்.சி தேர்வில் வென்று டி.எஸ்.பி பதவி: வறுமையை வென்று கிராமத்து சூழலில் சாதித்த வாலிபர்!

பகல் முழுவதும் மாணவர்களுக்குக் கற்பிப்பதுடன், தனது குடும்பத்தின் பொருளாதாரத் தேவைகளையும் கவனித்துக்கொண்டு, கிடைத்த இடைவேளையில் தனது சொந்தத் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பையும் இடைவிடாமல் தொடர்ந்து வந்தார்.
பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் பின்தங்கிய குடும்பத்தில் பிறந்து, பெரிய நகரங்களுக்குச் சென்று படிக்க வசதியில்லாமல், தனது சொந்த கிராமத்திலேயே சிறிய மையம் நடத்தி குழந்தைகளுக்குப் பாடம் கற்பித்து வந்த இளைஞர் ஒருவர் பி.பி.எஸ்.சி தேர்வில் வியக்கத்தக்க வெற்றியைப் பெற்றுள்ளார்.
பீகாரைச் சேர்ந்த அங்கித் குமார், பல்வேறு போராட்டங்களைக் கடந்து காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் பதவியை எட்டியுள்ளதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த கிராமப்புற மாணவர்களுக்கும் முன்மாதிரியாக மாறியுள்ளார். குடும்பச் சுமையைச் சுமந்தபடியே தொடர்ந்த பத்தாண்டு காலப் போராட்டம் பீகாரின் சரண் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அங்கித் குமாரின் குடும்பப் பின்புலம் மிகவும் சவால்கள் நிறைந்ததாகும். குடும்பத்தின் வறுமைச் சூழல் காரணமாக பெரிய நகரங்களில் உள்ள பெயர்பெற்ற மற்றும் தரமிக்க பயிற்சி மையங்களில் சேர்ந்து படிக்க முடியாத நிலை இவருக்கு இருந்தது.
இதனால் தனது கிராமத்திலேயே ஒரு சிறிய கூரை வேய்ந்த மையத்தை அமைத்து, கடந்த பத்து ஆண்டுகளாகக் குழந்தைகளுக்குப் பாடம் கற்பித்து வந்தார். பகல் முழுவதும் மாணவர்களுக்குக் கற்பிப்பதுடன், தனது குடும்பத்தின் பொருளாதாரத் தேவைகளையும் கவனித்துக்கொண்டு, கிடைத்த இடைவேளையில் தனது சொந்தத் தேர்வுகளுக்கான தயாரிப்பையும் இடைவிடாமல் தொடர்ந்து வந்தார். எளிய சுய-படிப்பும் தேர்வு முறைகளைப் புரிந்து கொள்ளுதலும் பெரிய நிறுவனங்களின் உதவி எதும் இல்லாமல், முழுமையான சுய-படிப்பு மூலமாகவே இந்த உயரத்தை அங்கித் எட்டியுள்ளார்.
பி.பி.எஸ்.சி தேர்வின் அதிகாரப்பூர்வ தேர்வு முறைகளைத் தீவிரமாக ஆராய்ந்த அவர், கடந்த கால வினாத்தாள்களைத் துல்லியமாகப் பகுப்பாய்வு செய்து தனது சொந்தத் தயாரிப்புத் திட்டத்தை வகுத்துக் கொண்டார். ஒவ்வொரு நாளும் பல புதிய சவால்களை எதிர்கொண்ட போதிலும், எங்கு திறமையாகக் கற்றுக்கொள்ள முடியுமோ அங்கிருந்தபடியே தனது இலக்கில் உறுதியாக நின்றார். பி.பி.எஸ்.சி தேர்வில் மாபெரும் வெற்றி மற்றும் டி.எஸ்.பி பதவி பீகார் பொதுப் பணி ஆணையத்தின் 70வது போட்டித் தேர்வில் கலந்துகொண்ட அங்கித் குமார், மாநில அளவில் 333வது ரேங்க் பெற்று அசத்தினார்.
இவருக்குக் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் பணி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தேர்வு முடிவுகள் மற்றும் நேர்காணல் நடைமுறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மை சிறப்பாக இருந்ததாகத் தெரிவித்த அவர், இது போன்ற போட்டித் தேர்வுகள் தகுதியானவர்களுக்கு உரிய இடத்தைப் பெற்றுத் தரும் என்ற நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தியுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார். கிராமப்புற மாணவர்களுக்கான அங்கித்தின் ஊக்கமளிக்கும் செய்தி வசதிகள் குறைவான கிராமப்புறங்களில் இருந்து கொண்டு அரசு அதிகாரியாக வேண்டும் என்று கனவு காண்பவர்களுக்கு அங்கித் குமார் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளார்.
கடின உழைப்பு, தளராத விடாமுயற்சி மற்றும் சரியான இலக்குடன் கூடிய வியூகம் இருந்தால், ஒரு குடிசையிலிருந்து கூட பெரிய லட்சியங்களை அடைய முடியும் என்பதைத் தனது சொந்த வாழ்க்கையின் மூலம் அவர் நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளார்.