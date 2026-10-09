வங்கதேசத்தை சேர்ந்த 57 பேர் கைது: ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் நடவடிக்கை

மாலிகாவ்ன் காமாக்யா ரெயில் நிலையத்தில் பிரம்மபுத்திரா மெயில் ரெயிலில் இருந்து இறங்கியபோது அந்தக் குழுவினர் பிடிபட்டனர். அவர்கள் ஜம்மு காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் இருந்து தப்பி வந்திருக்கலாம் என ரெயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் சந்தேகிக்கின்றனர்.
கடந்த இரண்டு நாட்களில், கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற தனித்தனி நடவடிக்கைகளில் குறைந்தது 17 வங்கதேச நாட்டினர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்கள் இந்தியாவுக்குள் சட்டவிரோதமாக நுழைந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர் என மூத்த காவல்துறை அதிகாரி குலேந்திர நாத் தேகா தெரிவித்தார்.
பல்டன் பஜார் ரயில் நிலையம் அருகே வழக்கமான சோதனையின்போது, லோக்மான்ய திலக் டெர்மினஸ் எக்ஸ்பிரஸின் பொதுப் பெட்டியில் இருந்து ஐந்து பங்களாதேஷ் நாட்டினர் பிடிபட்டதாக டெகா செவ்வாயன்று தெரிவித்தார்.
அவர்கள் மேகாலயாவின் டாவ்கி வழியாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்து, அக்டோபர் 5 அன்று கவுகாத்தியை வந்தடைந்து, ஒரு ஹோட்டலில் தங்கியிருந்தனர்.
விசாரணையின் போது, கைது செய்யப்பட்டவர்களில் ஒருவர் அந்த ஹோட்டல் குறித்துத் தெரிவித்ததாகக் காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் பிற ஆதாரங்களை ஆய்வு செய்த பின்னர், பான் பஜார் காவல் நிலையத்தில் காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.