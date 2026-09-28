28-க்கு பதில் 30 நாட்கள்.. Data அல்லாத திட்டங்கள் - Mobile Recharge-இல் அதிரடி மாற்றம்

மொபைல் சேவை வழங்கும் நிறுவனங்கள் 30 நாட்கள் பயன்படுத்தும் வகையிலான திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையமான டிராய் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் மொபைல் சேவை வழங்கும் நிறுவனங்கள் நுகர்வோருக்கு அதிகபட்சமாக 28 நாட்கள் திட்டத்தையே செயல்படுத்தி வருகின்றன.
இந்த நிலையில், தொலைத்தொடர்பு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் திருத்தம் செய்து டிராய் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
மாநிலங்களவை எம்.பி. ராகவ் சதா, 'எக்ஸ்' வலைதளத்தில் இந்த தகவலைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
அதில், மத்திய அரசும் இந்திய தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையமும் (டிராய்) இணைந்து "தொலைத்தொடர்பு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு (13வது திருத்தம்) விதிகள், 2026"-ஐ அமல்படுத்தியுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த புதிய விதியின் கீழ், மொபைல் பயனர்கள் இனி 30 நாட்கள் செல்லுபடியாகும் ரீசார்ஜ் திட்டங்கள், டேட்டா இல்லாத அழைப்பு வசதி மற்றும் எஸ்எம்எஸ் மட்டும் கொண்ட திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள்.
2026 மார்ச் 11 அன்று நாடாளுமன்றத்தில் 28 நாள் ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் குறித்த பிரச்சினையை தாம் முக்கியமாக எழுப்பியிருந்ததை ராகவ் சதா நினைவு கூர்ந்தார்.
ஒரு வருடத்தில் 12 மாதங்கள் உள்ளன, ஆனால் 28 நாள் சுழற்சியின் காரணமாக, நுகர்வோர் ஆண்டுக்கு 13 முறை ரீசார்ஜ் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தனர் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
தற்போது, முழு 30 நாள் செல்லுபடியாகும் திட்டங்கள் இருப்பதால், வாடிக்கையாளர்கள் மாதத்திற்கு ஒருமுறை ஆண்டுக்கு 12 முறை மட்டுமே ரீசார்ஜ் செய்தால் போதுமானது.
நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட மற்றொரு பிரச்சினையைக் குறிப்பிட்டுப் பேசிய அவர், நாட்டில் வயதான, கிராமப்புற மற்றும் சிக்கனமான நுகர்வோர் பலர் ஸ்மார்ட்போன்களைப் பயன்படுத்துவதில்லை என்றும், அவர்களுக்கு மொபைல் டேட்டா தேவைப்படுவதில்லை என்றும் கூறினார்.
டிராயின் புதிய வழிகாட்டுதல்களைத் தொடர்ந்து, தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் இனி incoming மற்றும் outgoing சேவைகளுடன் மட்டுமே குரல் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் திட்டங்களை வழங்கும். இது நுகர்வோர் தாங்கள் பயன்படுத்தும் சேவைகளுக்கு மட்டும் பணம் செலுத்த அனுமதிக்கும்.
இந்த முடிவை வரவேற்ற ராகவ் சதா, இது "ஆக்கப்பூர்வமான மற்றும் நேர்மறையான அரசியலுக்கு" ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்று குறிப்பிட்டார்.
ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி நாடாளுமன்றத்தில் மக்களின் குரலை எழுப்பி, அரசாங்கம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கும்போது, அது ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்துகிறது என்று அவர் கூறினார்.
இந்த மாபெரும் வெற்றிக்காக அரசாங்கத்திற்கும் டிராய்க்கும் தனது நன்றியைத் தெரிவித்த அவர், பொதுமக்களுக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.