சி.ஜே.பி. போராட்டத்தில் பிரதமர் மோடியை விமர்சித்த 25 வயது பெண் மீது வழக்குப்பதிவு

வினாத்தாள் கசிவுகளுக்கு எதிராக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி முன்னெடுத்த போராட்டங்களின்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எதிராக தகாத வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக 25 வயது பெண் ஒருவர் மீது காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்ய வழிவகுத்துள்ளது.
ஜூலை 23-ஆம் தேதியன்று ஜந்தர் மந்தரில் ருச்சிகா சிங் ஆட்சேபனைக்குரிய கருத்துக்களை தெரிவித்ததை அடுத்து, புதன்கிழமை அன்று புகார் அளிக்கப்பட்டது. அவரது கருத்துக்கள் பிரதமர் அலுவலகத்தின் கண்ணியத்தை அவமதிப்பதாகவும், பொது அமைதியை குலைக்கக்கூடும் என்றும் புகார்தாரர் குறிப்பிட்டார்.
நொய்டாவில் உள்ள எக்ஸ்பிரஸ்வே காவல் நிலையத்தில், அமைதியை குலைக்கும் வகையில் தூண்டுதல், பொது குழப்பத்தை விளைவிக்கும் அறிக்கைகள் மற்றும் அவதூறு [பாரதிய நியாய சம்ஹிதாவின் பிரிவுகள் 352, 353(1) மற்றும் 356(1)] தொடர்பான பிரிவுகளின் கீழ் ஒரு ஜீரோ முதல் தகவல் அறிக்கை (குற்றம் நடந்ததாகக் கூறப்படும் இடத்தை பொருட்படுத்தாமல், எந்த காவல் நிலையத்திலும் தாக்கல் செய்யப்படும்) பதிவு செய்யப்பட்டது.
முதல் தகவல் அறிக்கை பார்லிமென்ட் ஸ்டிரீட் காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது, அங்கு இந்த விவகாரம் தொடர்பான அடுத்தக்கட்ட விசாரணை நடைபெறும்.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் சௌரவ் தாஸ், "சிங்கின் கருத்துக்கள் தவறாக இருக்கலாம் என்று கூறியபோதிலும், இதுபோன்ற நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என்றும் வலியுறுத்தினார்.
நிச்சயமாக, இழிவான தன்மையுடைய ஏதேனும் மொழி பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட நபர் அவருக்கு எதிராக உரிமையியல் அவதூறு மற்றும் குற்றவியல் அவதூறு வழக்குகளை தொடர சுதந்திரம் உண்டு. இருப்பினும், போராட்டக்காரர்களுக்கு எதிராக குற்றவியல் இயந்திரத்தை பயன்படுத்துவது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது, மேலும் ஆட்சேபனைக்குரிய எந்தவொரு மொழிக்காகவும் யாரும் தண்டிக்கப்படக்கூடாது.
அந்த மொழி சரியானது என்று நான் கூறவில்லை. அந்த மொழி தவறாக இருக்கலாம், அது யாருக்காவது ஆட்சேபனைக்குரியதாக இருக்கலாம், ஆனால் அதற்காக அத்தகையவர்களுக்கு எதிராக குற்றவியல் இயந்திரத்தை ஏவுவதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை. இது ஒருவித அச்சமூட்டும் விளைவை ஏற்படுத்துகிறது. இது யாருக்கும், குறிப்பாக இளைய தலைமுறையினருக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது என்று நான் நினைக்கவில்லை," என்று அவர் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய சௌரவ் தாஸ், "இளைய தலைமுறையினர் அனைவரும் தங்கள் வார்த்தைகளிலும், பொதுவாக மக்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்தும் அவமதிப்புகள் மற்றும் வாக்கியங்களிலும் மிகவும் கவனமாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதோடு, குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடும் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுவது முற்றிலும் கூடாது. அது முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது, அது நடக்கவே கூடாது.
காவல்துறையினரும் அமைதியை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும், எந்தவொரு அரசியல் நோக்கத்திற்காகவும் தங்கள் அதிகாரங்களை தவறாக பயன்படுத்த கூடாது என்றும் நாங்கள் கூற விரும்புகிறோம்," என்று மேலும் கூறினார்.