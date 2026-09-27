17 வாரங்களாக நீடிக்கும் பருவமழை பற்றாக்குறை: மகாராஷ்டிராவை உலுக்கும் வறட்சி நிலை!

மகாராஷ்டிராவில் இந்த ஆண்டு வறட்சி என்பது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட வாரம் மழை பொய்த்ததால் ஏற்பட்டது அல்ல; மாறாக, கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் வாரம் தொடர்ந்து பருவமழை ஏமாற்றியதன் ஒட்டுமொத்த விளைவே இந்த தற்போதைய கடுமையான வறட்சி நிலை என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் சமீபத்திய ஆய்வின்படி, மகாராஷ்டிர மாநிலம் ஒட்டுமொத்தமாக 18% மழைப் பற்றாக்குறையை எதிர்கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஜூன் 1 முதல் செப்டம்பர் 25 வரையிலான காலகட்டத்தில் மாநிலத்தின் சராசரி மழையளவான 970.9 மிமீ-க்கு எதிராக வெறும் 798.2 மிமீ மட்டுமே பதிவாகியுள்ளது.
இந்த ஒட்டுமொத்த மழைப் பற்றாக்குறைக்கு மாநிலத்தின் இரு முக்கிய பிராந்தியங்களான மராத்வாடா மற்றும் விதர்பா ஆகியவையே மிக முக்கிய காரணங்களாகும்.
மராத்வாடா பகுதியில் மிக அதிகமாக 38% மழைப் பற்றாக்குறை பதிவாகியுள்ளது. இதில் நான்டெட் பகுதியில் 33% முதல் தாராஷிவ் பகுதியில் 45% வரை பற்றாக்குறை நீடிக்கிறது.
விதர்பா பகுதியில் 23% மழைப் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இங்கு அமராவதி பகுதியில் 39% முதல் சந்திராபூர் பகுதியில் 28% வரை பற்றாக்குறை பதிவாகியுள்ளது.
புனே IMD-யின் காலநிலை பயன்பாடு மற்றும் பயனர் இடைமுகப் பிரிவின் தலைவரான சத்யபான் பிஷோயி ரத்னா இது குறித்துக் கூறுகையில், "வழக்கமான ஒரு மோசமான பருவமழை ஆண்டை விட, இந்த ஆண்டு பதிவாகியுள்ள வானிலை முற்றிலும் மாறுபட்டது.
நடப்பு பருவமழைக் காலத்தில் கண்காணிக்கப்பட்ட 17 வாரங்களில், மராத்வாடாவில் 12 வாரங்களும், விதர்பாவில் 11 வாரங்களும் மழையளவு மிகவும் குறைவாகவே பதிவாகியுள்ளது. ஆகஸ்ட் நடுப்பகுதியில் இருந்து மராத்வாடா தொடர்ந்து வறண்ட நிலையிலேயே உள்ளது.
செப்டம்பர் மாதத்தில் பெய்த ஒரே ஒரு வார உபரி மழையைத் தவிர்த்துப் பார்த்தால் விதர்பாவின் நிலையும் இதேபோன்றுதான் நீடிக்கிறது" என்றார்.
மேலும் அவர், "மழைப்பொழிவின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது மாநிலம் முழுவதும் கடுமையான வறட்சி போன்ற சூழ்நிலை தெளிவாகத் தெரிகிறது. ஆனால், முறையான நீர்ப்பாசன வசதிகள் உள்ள பகுதிகளில் நிலத்தடி யதார்த்த நிலை சற்று மாறுபடலாம்.
பயிர் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான முக்கிய காலகட்டங்களில் வாரக்கணக்கில் தொடர்ந்து மழை பொய்த்துப் போனதுதான் நீர் பற்றாக்குறையை தீவிரமாக்கியுள்ளது" என்றும் விளக்கினார்.
மாநிலத்தின் சில பகுதிகளில் இந்த பற்றாக்குறை நீடிக்கும் அதே வேளையில், புனே (18% உபரி) மற்றும் நாசிக் (37% உபரி) பகுதிகள் நல்ல மழையைப் பெற்றுள்ளன.
மிகவும் வியப்பூட்டும் விதமாக, கடந்த ஜூலை மாதத்தில் அடுத்தடுத்த இரு நாட்களில் 473 மிமீ மற்றும் 406 மிமீ என்ற அளவில் வரலாறு காணாத மழையைப் பதிவு செய்து செய்திகளில் இடம்பிடித்த புகழ்பெற்ற மலைப்பிரதேசமான மஹாபலேஷ்வர், தற்போது மகாராஷ்டிராவின் 'வறட்சி தூண்டுதல்-1' பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
மஹாபலேஷ்வர் மட்டுமின்றி, பொதுவாக அதிக மழை பெய்யும் பகுதிகளான சதாரா மற்றும் கோலாப்பூர் மாவட்டங்களின் பல்வேறு தாலுகாக்களும் (கண்டாலா, பன்ஹாலா, ராதாநகரி, அஜாரா மற்றும் ககன்பவ்டா) இந்த வறட்சிப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன.
அதிக மழை பெய்தாலும், அடுத்தடுத்து மழை பெய்யும் நாட்களுக்கு இடையே நீண்ட இடைவெளி நீடித்ததே இதற்கு முக்கிய காரணமாகும்.
இதனால் இப்பகுதிகளில் உள்ள அணைகள் நிரம்பியிருந்தாலும், நெல் சாகுபடி போன்ற விவசாய நடவடிக்கைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு விவசாயிகள் பெரும் கவலையடைந்துள்ளனர்.
கோலாப்பூர் மாவட்டத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக 49% மழைப் பற்றாக்குறையை சந்தித்துள்ளது. இதில் ராதாநகரி மற்றும் சந்த்காட் தாலுகாக்களில் தலா 61% பற்றாக்குறையும், அஜாராவில் 45%, ககன்பவ்டாவில் 40%, பன்ஹாலாவில் 34% மற்றும் புதர்காடில் 33% பற்றாக்குறையும் பதிவாகியுள்ளது.
சதாரா மாவட்டம் ஒட்டுமொத்தமாக 20% மழைப் பற்றாக்குறையைக் கண்டுள்ளது. இதில் மான் (Man) தாலுகாவில் 56%, மஹாபலேஷ்வரில் 34%, பல்தானில் 33%, சதாராவில் 32% மற்றும் கடாவ் பகுதியில் 22% பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, கண்டாலா தாலுகா இந்த ஆண்டு 20% உபரி மழையைப் பெற்றிருந்த போதிலும், மழையின் சீரற்ற பரவல் காரணமாக வறட்சிப் பட்டியலிலேயே வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒட்டுமொத்த இந்திய அளவில் இந்த ஆண்டு பருவமழை பற்றாக்குறையால் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களின் பட்டியலில் மகாராஷ்டிராவும் முக்கிய இடத்தில் இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையத் தரவுகள் எச்சரிக்கின்றன.