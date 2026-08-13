சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு லடாக்கில் 100 அடி உயர தேசியக் கொடியை ஏற்றிய ராணுவம்

லடாக்கின் ஜன்ஸ்கார் மாவட்டத்தின் தலைமையகமான பதும் பகுதியில், அப்பகுதி மக்களிடையே தேசபக்தி, தேசிய ஒருமைப்பாடு மற்றும் குடிமை பெருமிதம் ஆகியவற்றை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில், இந்திய ராணுவம் 100 அடி உயர தேசிய கொடியை நிறுவியது.
ஜன்ஸ்கார் நிலப்பரப்பிற்கு மத்தியில் நிறுவப்பட்டுள்ள இந்த உயரமான மூவர்ண கொடி, வெகு தொலைவில் இருந்தே தெரியும் வகையிலும், அப்பகுதி மக்களுக்கும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கும் ஒரு முக்கிய அடையாளமாக திகழும் வகையிலும் அமைந்துள்ளது என்று லே பாதுகாப்பு துறை செய்தித் தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.
ஜன்ஸ்கார் மாவட்டத்தின் சிவில் நிர்வாகத்துடன் இணைந்து ராணுவத்தின் 'ஃபாரெவர் இன் ஆபரேஷன்ஸ்' (Forever in Operations) பிரிவு இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டது.
கொடியை நிறுவியதுடன், அப்பகுதியின் ஒட்டுமொத்த தோற்றத்தையும் பொது சூழலையும் மேம்படுத்தும் வகையில் அந்த இடத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அழகுபடுத்தும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன என்று அவர் கூறினார்.
தேசத்தின் மீதான ஒற்றுமை, தியாகம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஆகிய உணர்வுகளை வலுப்படுத்துவதன் மூலம் இளம் தலைமுறையினரை ஊக்குவிப்பதையும், அதே வேளையில் ஜன்ஸ்கார் பள்ளத்தாக்கு மக்களிடையே தேசிய ஒருமைப்பாட்டு உணர்வை வலுப்படுத்துவதையும் இந்த முயற்சி நோக்கமாக கொண்டுள்ளது என்று செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார்.
சுமார் 3,670 மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ள பதும் பகுதி, அதன் செழுமையான பௌத்த பாரம்பரியம், மடாலயங்கள் மற்றும் தனித்துவமான ஜன்ஸ்கார் கலாச்சாரத்திற்குப் பெயர் பெற்றது. மேலும் இது பள்ளத்தாக்கின் பல தொலைதூர கிராமங்கள் மற்றும் நிலப்பரப்புகளுக்கான நுழைவாயிலாகவும் விளங்குகிறது என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
எல்லை பகுதிகளின் நலன் மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான தனது உறுதிப்பாட்டை ராணுவம் மீண்டும் வலியுறுத்தியதுடன், வளர்ச்சி மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை ஊக்குவிப்பதில் சிவில்-ராணுவ ஒத்துழைப்பின் முக்கியத்துவத்தையும் சுட்டிக்காட்டியது. இந்த முயற்சியை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்வதில் ஆதரவு மற்றும் ஒத்துழைப்பு நல்கிய ஜன்ஸ்கார் சிவில் நிர்வாகம் மற்றும் மக்களுக்கு அது நன்றியையும் தெரிவித்துக்கொண்டது.
இந்த மூவர்ணக் கொடியை நிறுவிய நிகழ்வானது, ராணுவத்திற்கும் லடாக் மக்களுக்கும் இடையிலான நீடித்த நம்பிக்கை மற்றும் பரஸ்பர மரியாதையின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது.