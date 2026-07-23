வணிகம்

GOLD PRICE TODAY: தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை.
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சர்வதேச பொருளாதார சூழல், போர் பதற்றம் காரணமாக தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்தை சந்தித்து வருகிறது. இதனால் தங்கம் விலை ஏற்றமும், இறக்கமுமாக காணப்படுகிறது.

சென்னையில் நேற்று முன்தினம் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 உயர்ந்து ரூ.13,220-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.1,05,760 -க்கும் விற்பனையானது. நேற்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,680 உயர்ந்து ரூ.1,07,440-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.210 உயர்ந்து ரூ.13,430-க்கும் விற்பனையானது.

தங்கம் விலை உயர்வு

இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 உயர்ந்து ரூ.1,08,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 உயர்ந்து ரூ.13,500-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை நிலவரம்

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.245-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 45 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

22-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,07,440

21-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,760

20-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,200

19-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,080

18-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,080

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

22-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245

21-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.240

20-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.235

19-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.235

18-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.235

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