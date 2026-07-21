வணிகம்

GOLD PRICE TODAY: நாளுக்கு நாள் ஏறும் தங்கம் விலை - இன்றைய நிலவரம்

தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது.
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சர்வதேச பொருளாதார சூழல், போர் பதற்றம் காரணமாக தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்தை சந்தித்து வருகிறது. இதனால் தங்கத்தின் விலை கடந்த ஓரிரு நாட்களாக ஏற்றமும், இறக்கமுமாக உள்ளது.

சென்னையில் நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.15 உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.13,150-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.120 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,05,200-க்கும் விற்பனையானது.

தங்கம் விலை நிலவரம்

இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.560 உயர்ந்து ரூ.1,05,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 உயர்ந்து ரூ.13,220-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை உயர்வு

தங்கத்தை போன்று வெள்ளி விலையும் இன்று உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.240-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 40 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

20-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,200

19-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,080

18-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,080

17-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,04,800

16-07-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,05,200

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

20-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.235

19-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.235

18-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.235

17-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.235

16-07-2026- ஒரு கிராம் ரூ.240

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