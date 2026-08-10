சரிவை நோக்கி செல்லும் ரூபாய் மதிப்பு - இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை

இந்திய ரூபாயின் மதிப்பில் ஏற்படும் அதீத ஏற்ற இறக்கங்களை கட்டுப்படுத்த, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) அந்நிய செலாவணி சந்தையில் சில மாற்றங்களை செய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வர்த்தகர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மத்திய வங்கி ஒரு குறிப்பிட்ட நாணயமாற்று விகிதத்தை இலக்காகக் கொள்ளாவிட்டாலும், சந்தையில் திடீரென்று ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களை தடுக்க அது முயற்சி எடுத்து வருகிறது.
இன்றைய நிலவரப்படி ஒரு அமெரிக்க டாலர், இந்திய மதிப்பில் ரூ.95.37-ஆக உள்ளது.
இதையடுத்து ரிசர்வ் வங்கி சில மாற்றங்களை செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும் ஐந்து காரணிகள் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில் முதலாவதாக மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் பதட்டங்கள் காரணமாக பாதுகாப்பான முதலீடான அமெரிக்க டாலருக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது.
முதலீடு செய்பவர்கள் அதிக அபாயமுள்ள வளரும் சந்தை சொத்துக்களிலிருந்து விலகிச் செல்வதால், ரூபாய் போன்ற நாணயங்கள் பொதுவாக அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகின்றன.
அமெரிக்காவின் பணவியல் கொள்கை குறித்த எதிர்பார்ப்புகளால் மீள்திறன் கொண்ட அமெரிக்க டாலர், பெரும்பாலான வளரும் சந்தை நாணயங்களின் மீது அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் வலுவான அமெரிக்க டாலர், மத்திய வங்கியின் ஆதரவின்றி ரூபாய் தனது நிலையை தக்கவைத்து கொள்வதை மேலும் கடினமாக்குகிறது.
ஜூலை மாத இறுதியில் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு கடுமையாக சரிந்து காணப்பட்டது. இந்த சரிவு இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் சரியான நேரத்தில் தலையிடப்பட்டு, அதன் மதிப்பு நிலைநிறுத்தப்படும் என வர்த்தகர்களால் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துதல்
ரூபாயின் மதிப்பு குறைவது, இறக்குமதிகளின், குறிப்பாக கச்சா எண்ணெய், இயற்கை எரிவாயு, மின்னணுப் பொருட்கள் மற்றும் தொழில்துறை உள்ளீடுகளின் விலையை அதிகரிக்கிறது.
இந்த அதிக இறக்குமதி செலவுகள் பணவீக்கமாக மாறக்கூடும் என்பதால், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அதிகப்படியான ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சியைச் சீர்செய்வது அவசியமாகிறது.
ஒழுங்கான சந்தை நிலைமைகளை பராமரித்தல்
நிலையான நாணய மாற்று விகிதத்தை பாதுகாப்பதை விட, அதீத ஏற்ற இறக்கங்களை கட்டுப்படுத்துவதே இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அறிவிக்கப்பட்ட அணுகுமுறையாகும்.
அரசுக்கு சொந்தமான வங்கிகள் மூலம் டாலர்களை விற்பனை செய்து ரூபாயை வாங்குவதன் மூலம், நாணய பரிமாற்றங்கள் ஊக நடவடிக்கைகளை சார்ந்திராமல், பொருளாதார அடிப்படைகளின் அடிப்படையில் சீராக நடைபெறுவதை மத்திய வங்கி உறுதி செய்ய முயல்கிறது.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வழக்கமாக ரூபாயை வாங்கும் அதே வேளையில், தனது அந்நிய செலாவணி கையிருப்பிலிருந்து அமெரிக்க டாலர்களை விற்கிறது.
இது சந்தையில் டாலர்களின் விநியோகத்தை அதிகரித்து, உள்நாட்டு நாணயத்திற்கு ஆதரவளித்து, நாணய மாற்று விகிதத்தில் ஏற்படும் கடுமையான ஏற்ற இறக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
வரும் காலங்களில் ரூபாயின் போக்கானது உலகளாவிய புவிசார் அரசியல் நிகழ்வுகள், கச்சா எண்ணெய் விலைகள், அமெரிக்க டாலரின் வலிமை, வெளிநாட்டு மூலதன வரவு மற்றும் அந்நிய செலவாணி சந்தையில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் மேலதிக தலையீடுகள் ஆகியவற்றை பொறுத்து அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.