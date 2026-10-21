கிரெடிட் கார்டு வைத்துள்ளவர்கள் UAE-ல் தனிநபர் கடன் பெற சிக்கலா?

உங்களிடம் credit card இருப்பதால் மட்டும், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் (UAE) தனிநபர் கடன் பெறுவதற்கான தகுதியை நீங்கள் இழந்துவிட மாட்டீர்கள்.
உண்மையில், கிரெடிட் கார்டை பொறுப்புடன் பயன்படுத்தினால், ஆரோக்கியமான கிரெடிட் ஸ்கோரையும், கடன் வரலாற்றையும் பராமரிக்க முடியும். இது உங்கள் கடன் விண்ணப்பத்திற்குச் சாதகமாக அமையலாம்.
இருப்பினும், நீங்கள் தனிநபர் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, வங்கிகள் உங்களுடைய மொத்தக் கடன் சுமை, கடன் வரலாறு, திருப்பிச் செலுத்தும் பழக்கம் மற்றும் புதிய கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் திறன் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்கின்றன.
இந்த இடத்தில்தான் உங்களிடம் ஏற்கெனவே உள்ள கிரெடிட் கார்டுகள், அமீரகத்தில் தனிநபர் கடன் பெறுவதற்கான தகுதியைப் பாதிக்கக்கூடும்.
கிரெடிட் கார்டில் நிலுவையில் உள்ள தொகை, தாமதமான பணம் செலுத்துதல் மற்றும் பிற கடன்கள் ஆகியவை, புதிய கடனுக்கான மாதத் தவணையைச் செலுத்தும் அளவுக்குச் சம்பளம் இருந்தாலும், நீங்கள் பெறக்கூடிய கடன் தொகையைப் பாதிக்கலாம்.
பல்வேறு காரணிகள், personal loan in the UAE பெறுவதற்கான தகுதியைப் தீர்மானிக்கின்றன. அவற்றில் மாதச் சம்பளம், வேலைவாய்ப்பு நிலை, பணிபுரியும் நிறுவனத்தின் வகை, கடன் வரலாறு, கடன் சுமை விகிதம் (Debt Burden Ratio — DBR) உள்ளிட்டவை அடங்கும்.
இவற்றில் கடன் சுமை விகிதம் முக்கியமான காரணியாகும். ஏனெனில், உங்களுடைய வழக்கமான வருமானத்தில் எவ்வளவு தொகை கடன் திருப்பிச் செலுத்துவதற்காகச் செலவிடப்படுகிறது என்பதை இது காட்டுகிறது.
ஐக்கிய அரபு அமீரக மத்திய வங்கியின் (Central Bank of the UAE — CBUAE) விதிமுறைகளின்படி, உங்களுடைய மொத்தச் சம்பளம் மற்றும் வழக்கமான வருமானத்தில் 50 சதவீதத்துக்கு மேல் கடன் திருப்பிச் செலுத்துவதற்காகச் செலவிடக் கூடாது. இதில் கிரெடிட் கார்டு தொடர்பான பணம் செலுத்துதல்களும் அடங்கும்.
உங்களுடைய சம்பளத்தில் பெரும்பகுதி கிரெடிட் கார்டு நிலுவைகளைச் செலுத்துவதற்கே பயன்படுத்தப்பட்டால், புதிய கடன் பெறுவதற்கான உங்கள் நிதித் திறனில் பெரும்பகுதி ஏற்கெனவே பயன்படுத்தப்பட்டுவிடும். கடன் சுமை அதிகபட்ச வரம்பை நெருங்கும்போது, புதிய தனிநபர் கடனைப் பெறுவது கடினமாகலாம்.
இல்லை. பல கிரெடிட் கார்டுகளை வைத்திருப்பதால் மட்டுமே தனிநபர் கடன் விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு நேரடியாகக் குறைந்துவிடாது. இருப்பினும், ஏற்கெனவே குறிப்பிட்டபடி, வங்கிகள் உங்கள் கடன் விண்ணப்பத்தைப் பரிசீலிக்கும்போது, உங்களுடைய மொத்தக் கடன் பொறுப்புகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கின்றன.
பல கிரெடிட் கார்டுகளை வைத்திருப்பது, உங்களுடைய மொத்தக் கடன் வெளிப்பாட்டை (Credit Exposure) அதிகரிக்கலாம். அவற்றால் நிலுவைத் தொகைகள் அல்லது திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய தொகைகள் அதிகரித்தால், அது உங்கள் DBR-ஐயும் நீங்கள் பெறக்கூடிய கடன் தொகையையும் பாதிக்கலாம்.
ஆம். கிரெடிட் கார்டில் செலுத்தப்படாமல் உள்ள தொகைகள் அல்லது காலதாமதமான நிலுவைகள், அமீரகத்தில் தனிநபர் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது சிக்கல்களை ஏற்படுத்தலாம்.
கிரெடிட் கார்டில் நிலுவையில் உள்ள தொகையும் அதற்கான திருப்பிச் செலுத்தும் பொறுப்புகளும், உங்களுடைய தற்போதைய நிதிச் சுமையை அதிகரிக்கக்கூடும். ஏற்கெனவே உள்ள கடன் பொறுப்புகளையே நிர்வகிப்பதில் உங்களுக்குச் சிரமம் இருப்பதாகக் கடன் வழங்கும் நிறுவனம் கருதக்கூடும்.
மேலும், தவறவிடப்பட்ட அல்லது தாமதமாகச் செலுத்தப்பட்ட தவணைகள் உங்கள் கடன் வரலாற்றைப் பாதிக்கலாம். வங்கிகளும், நிதி நிறுவனங்களும் உங்களுடைய கடன் தகுதியை மதிப்பிடும்போது, அல் எதிஹாத் கிரெடிட் பியூரோ (Al Etihad Credit Bureau — AECB) வழங்கும் கடன் தகவல்களைப் பயன்படுத்தக்கூடும்.
குறைவான கிரெடிட் ஸ்கோர் என்பது கடன் பொறுப்புகளை நிர்வகிப்பதில் உங்களுடைய முந்தைய செயல்பாடுகள் திருப்திகரமாக இல்லை என்பதைக் காட்டலாம்.
எனவே, தனிநபர் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது உங்களுடைய திருப்பிச் செலுத்தும் வரலாறு முக்கியமானது. குறிப்பாக, அதிகத் தொகைக்குக் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கும்போது இது கூடுதல் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
அதிக வருமானம் இருந்தாலும், கடந்த காலத்தில் தவணைகளைத் தவறவிட்டிருப்பது அல்லது அளவுக்கு அதிகமாகக் கடன் பெற்றிருப்பது போன்ற காரணங்களால் கடன் ஒப்புதல் பெறுவதில் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். அல்லது, நீங்கள் எதிர்பார்த்ததைவிடக் குறைவான கடன் தொகை மட்டுமே வழங்கப்படலாம்.
தனிநபர் நிதிக் கடனுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பு, உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டுகளையும், பிற கடன்களையும் ஆய்வு செய்வது நல்லது. இதற்காகப் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம்.
செலுத்தப்படாமல் உள்ள நிலுவைத் தொகைகளை முழுமையாகச் செலுத்தி, கணக்குகளைச் சீரான நிலைக்குக் கொண்டுவருங்கள். இது உங்கள் கடன் சுமை விகிதத்தைக் குறைக்கவும், நீண்ட கால அடிப்படையில் கிரெடிட் ஸ்கோரைப் பராமரிக்க அல்லது மேம்படுத்தவும் உதவும்.
அவசியம் இல்லாதபட்சத்தில், குறுகிய காலத்திற்குள் பல கடன்களுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டாம். தொடர்ந்து பல கடன் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிப்பது, நீங்கள் அதிகமாகக் கடன் பெற முயற்சிப்பதாகக் காட்டலாம். இது கடன் ஒப்புதல் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளைப் பாதிக்கக்கூடும்.
உங்களிடம் ஏற்கெனவே கிரெடிட் கார்டு கடன் அல்லது வேறு கடன்கள் இருந்தாலும், அவற்றுக்கான தொகைகளை உரிய நேரத்தில் செலுத்துங்கள். இது ஆரோக்கியமான கடன் வரலாற்றைப் பராமரிக்கவும், கடன் ஒப்புதல் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கவும் உதவும்.
உங்களால் சிரமமின்றிச் செலுத்தக்கூடிய தனிநபர் கடனின் மாதத் தவணையை (EMI) கணக்கிடுவதற்கு முன்பு, ஏற்கெனவே உள்ள கடன்களின் மாதத் தவணைகளையும் கிரெடிட் கார்டு தொடர்பான நிதிப் பொறுப்புகளையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
கடனுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பாக உங்களுடைய கிரெடிட் ஸ்கோரையும் சரிபார்க்கலாம். அந்த மதிப்பெண்ணின் அடிப்படையில், அதை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்கூட்டியே மேற்கொண்டு, கடன் ஒப்புதல் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க முடியும்.