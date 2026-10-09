வணிகம்

GOLD PRICE TODAY: தங்கம் விலை உயர்வு- இன்றைய விலை நிலவரம்

சென்னையில் வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.245-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Gold rate today
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Summary

சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் ஒரு சவரன் ரூ. 1,10,520-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்றமும், இறக்கமுமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த 4-ந்தேதி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.13,675-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,09,400-க்கும் விற்பனையானது.

5-ந்தேதி தங்கம், வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இல்லை. தங்கம் விலை ஒரு கிராம் ரூ.13,675-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,09,400-க்கும் விற்பனையானது.

6-ந்தேதி சவரனுக்கு ரூ.120 குறைந்து ரூ. 1,09,280-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.15 குறைந்து ரூ.13,660-க்கும் விற்பனையானது.

7ம் தேதி தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்ந்து ரூ. 1,09,680-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.50 உயர்ந்து ரூ.13,710-க்கும் விற்பனையானது.

சென்னையில் நேற்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கம் விலையில் மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்பட்டது. தங்கம் ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,680-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.13,710-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இதேபோல், வெள்ளி விலையும் நேற்று மாற்றம் இல்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2.45 லட்சத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இன்றைய விலை நிலவரம்

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.840 உயர்ந்து ரூ.1,10,520-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதன்படி, சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.105 உயர்ந்து ரூ.13,815-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

சென்னையில் வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.245-க்கும் ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2.45 லட்சத்திற்கும் விற்னை செய்யப்பட்டது.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்

08-10-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,09,680

07-10-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,09,680

06-10-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,09,280

05-10-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,09,400

04-10-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,09,400

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்

08-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245

07-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245

06-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245

05-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245

04-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245

03-10-2026- ஒரு கிராம் ரூ.245

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