வணிகம்

ரூ.69 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்த அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு: இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் வைப்புகள் மூலம் அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு ரூ.69 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்தது.
India Forex Reserves
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இந்தியாவின் அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு கடந்த மூன்று மாதங்களில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களிடம் இருந்து சுமார் ரூ.6,200 கோடி (65 பில்லியன் டாலர்) வரை பெறப்பட்டு, அதன்மூலம் இந்தியாவின் அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு சுமார் ரூ.69 லட்சம் கோடியாக (729.33 பில்லியன் டாலர்) உயர்ந்துள்ளதாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு

அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு என்பது, ஒரு நாட்டின் மத்திய வங்கியான இந்திய ரிசர்வ் வங்கியால் (RBI) வெளிநாட்டு நாணயங்களில் வைத்திருக்கப்படும், நெருக்கடியான காலங்களுக்கான சொத்துக்கள் ஆகும்.

இந்த கையிருப்பை எண்ணெய் போன்ற இறக்குமதிகளுக்கு பணமாக செலுத்தவும், வெளிநாட்டு கடனை திருப்பி செலுத்தவும், உலகளாவிய நிதி நெருக்கடிகளின் போது இந்திய ரூபாயை நிலையாக வைத்திருக்கவும் நாட்டிற்கு உதவும் வகையில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள கையிருப்பு தொகையாகும்.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட தரவுகளின்படி, ஆகஸ்ட் 21-ஆம் தேதியுடன் இந்திய செலவாணி கையிருப்பு 12.4 பில்லியன் டாலர் உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

வெளிநாட்டு நாணயத்தை ஈர்ப்பதற்காக ஜூன் மாதத்தில் வங்கி அமைப்புக்குள் அதிக டாலர்களைக் கொண்டு வருவதையும், இந்தியாவின் செலுத்துச் சமநிலையை ஆதரிப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்ட தொடர்ச்சியான சலுகைகளை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அறிமுகப்படுத்தியது.

வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள்

ஜூன் 5 முதல் ஆகஸ்ட் 21 வரை இந்த திட்டங்கள் மூலம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கிட்டத்தட்ட 73 பில்லியன் டாலரைப் பெற்றது, இதில் சுமார் 65 பில்லியன் டாலர் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் வைப்புத்தொகையிலிருந்து மட்டுமே பெறப்பட்டுள்ளது.

கையிருப்பில் ஏற்பட்ட சமீபத்திய அதிகரிப்புக்கு வெளிநாட்டு நாணய சொத்துக்களே (Foreign currency assets) முக்கிய காரணமாக இருந்தன. அவை இந்த வாரத்தில் 9.5 பில்லியன் டாலர் அதிகரித்து, 581.85 பில்லியன் டாலரிலிருந்து 591,33 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்தன.

தங்க இருப்புகள் (Gold reserves) ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு இருந்த $111.42 பில்லியனிலிருந்து, $2.8 பில்லியன் அதிகரித்து $114.22 பில்லியனாக உயர்ந்தது.

சர்வதேச நாணய நிதியத்தில் (International Monetary Fund) இந்தியாவின் சிறப்பு வரைதல் உரிமைகள் (Special Drawing Rights) கையிருப்பு 18.85 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்தது, அதே நேரத்தில் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் கையிருப்பு நிலை 4.93 பில்லியன் டாலராக அதிகரித்தது.

இந்தியாவை பொறுத்தவரை, இந்த அதிகமான அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு, ரூபாயின் மதிப்பில் ஏற்படும் கடுமையான ஏற்ற இறக்கங்களைச் சீர்செய்யவும், வெளிப்புற அதிர்ச்சிகளிலிருந்து பொருளாதாரத்தைப் பாதுகாக்கவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு கூடுதல் ஆற்றலை அளிக்கிறது.

குறிப்பாக, வலுவான டாலர், உலகளாவிய மூலதன வெளியேற்றம் அல்லது அதிக இறக்குமதிச் செலவுகள் ஆகியவற்றால் ரூபாய் மீது அழுத்தம் ஏற்படும் சமயங்களில், மத்திய வங்கி அந்நிய செலாவணி சந்தையில் அடிக்கடி பங்கேற்று வருகிறது.

எனவே, கையிருப்பு அதிகரிப்பது என்பது வெளிநாட்டு மூலதனம் உயர்வதால் மட்டும் ஏற்பட்டதல்ல. நிதி வரவு வலுவாக இருக்கும்போது வெளிநாட்டு நாணயத்தைக் குவித்து, அதன் மூலம் நிலைமைகள் தலைகீழாக மாறும் போது தலையிடுவதற்கு அதிக வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் மத்திய வங்கியின் உத்தியையும் இது பிரதிபலிக்கிறது.

சமீபத்திய தரவுகளின்படி, இந்தத் திட்டங்கள் அந்நியச் செலாவணியை ஈர்ப்பதில் மிகவும் திறம்பட செயல்பட்டுள்ளன. இத்திட்டங்களின் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட வரவுகளில் பெரும்பகுதி வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் வைப்புத்தொகைகளாகும்.

729.33 பில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான நாட்டின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு, நாணய மதிப்பின் ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் உலகளாவிய நிதி அழுத்தத்திற்கு எதிராக ஒரு கணிசமான பாதுகாப்பு அரணை வழங்குகிறது.

இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அந்நிய செலாவணி தலையீடு மற்றும் பலவீனமான மூலதன வரவு ஆகியவற்றால் இந்தியாவின் கையிருப்பு அழுத்தத்திற்கு உள்ளான நிலையில், தற்போது இந்த சாதனை ஒரு மாற்றத்தை குறிப்பதாக அமைந்துள்ளது.

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