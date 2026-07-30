நீர்சத்து குறைபாடா..? அலட்சியம் வேண்டாம்-மருத்துவர்கள் அறிவுரை!

நமது உடலின் சுமார் 60 சதவீதம் நீரால் ஆனது. உடலின் ஒவ்வொரு உறுப்பும், ஒவ்வொரு செல்களும் சரியாக செயல்பட நீர் மிகவும் அவசியம். உடலில் தேவையான அளவு நீர் இல்லாத நிலையே நீர் சத்து குறைபாடு (Dehydration) எனப்படுகிறது. அதிக வெப்பம், போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்காதது, அதிக வியர்வை, வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு போன்ற காரணங்களால் இந்த நிலை ஏற்படலாம். குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் நீண்ட நேரம் வெயிலில் வேலை செய்பவர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
உடலில் இருந்து வெளியேறும் நீரின் அளவை விட, உடலுக்குள் செல்லும் நீரின் அளவு குறைவாக இருக்கும் போது நீர் சத்து குறைபாடு ஏற்படுகிறது. இதனால் உடலின் இயல்பான செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்டு, உடல்நலக் கோளாறுகள் உருவாகத் தொடங்குகின்றன.
கோடை வெயிலில் நீண்ட நேரம் இருப்பது, போதுமான அளவு தண்ணீர் அருந்தாதது, அதிக உடற்பயிற்சி செய்வது, காய்ச்சல், வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, கட்டுப்பாடின்றி சிறுநீர் வெளியேறச் செய்யும் சில நோய்கள் அல்லது மருந்துகள் ஆகியவை நீர் சத்து குறைபாட்டை ஏற்படுத்தலாம். தாகம் எடுக்கும்போதுதான் தண்ணீர் குடிக்கும் பழக்கமும் இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகும்.
அடிக்கடி தாகம் எடுப்பது, வாய் மற்றும் உதடுகள் உலர்வது, சிறுநீர் அளவு குறைவது அல்லது அடர் மஞ்சள் நிறத்தில் சிறுநீர் வெளியேறுவது, தலைச்சுற்றல், சோர்வு, பலவீனம், தலைவலி, கண்கள் உள்ளே செல்வது போன்றவை பொதுவான அறிகுறிகளாகும். கடுமையான நிலையில் மயக்கம், குழப்பமான மனநிலை, இதயத் துடிப்பு அதிகரித்தல் போன்ற ஆபத்தான அறிகுறிகளும் தோன்றலாம்.
சிறு குழந்தைகள், வயதானவர்கள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், விளையாட்டு வீரர்கள், வெளியில் நீண்ட நேரம் வேலை செய்பவர்கள், நீரிழிவு நோயாளிகள் மற்றும் அதிக காய்ச்சல் அல்லது வயிற்றுப்போக்கால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நீர் சத்து குறைபாட்டால் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள்.
லேசான நீர் சத்து குறைபாடு இருந்தால், தண்ணீர், இளநீர், எலுமிச்சைச் சாறு, மோர், ஓஆர்எஸ் (ORS) கரைசல் போன்ற திரவங்களை அடிக்கடி அருந்த வேண்டும். குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு சிறிய அளவில் அடிக்கடி திரவங்களை வழங்குவது நல்லது. கடுமையான அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி, தேவையானால் நரம்பு வழியாக திரவங்கள் செலுத்தும் சிகிச்சை பெற வேண்டும்.
தாகம் ஏற்படுவதற்காக காத்திருக்காமல் நாள் முழுவதும் போதுமான அளவு தண்ணீர் அருந்துவது மிகவும் முக்கியம். கோடை காலங்களில் வெயிலில் நீண்ட நேரம் இருப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். அதிக வியர்வை ஏற்படும் சூழலில் கூடுதல் திரவங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தர்பூசணி, வெள்ளரிக்காய், ஆரஞ்சு போன்ற நீர்ச்சத்து நிறைந்த பழங்களையும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலின் நீர்ச்சத்தை பராமரிக்க உதவும்.
நீர் சத்து குறைபாடு ஒரு சாதாரண பிரச்சனையாகத் தோன்றினாலும், கவனிக்காமல் விட்டால் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையை ஏற்படுத்தக்கூடும். தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் அருந்துவது, உடலின் தேவையை உணர்ந்து திரவ உணவுகளை எடுத்துக்கொள்வது மற்றும் ஆரம்ப அறிகுறிகளை அலட்சியம் செய்யாமல் இருப்பது நல்ல ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கும் எளிய மற்றும் சிறந்த வழியாகும்.