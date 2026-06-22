பொது மருத்துவம்

இளம் வயதினரையும் தாக்கும் ஆர்த்ரைட்டிஸ்: அலட்சியம் வேண்டாம்-மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை!

முதியவர்களின் நோய் என்ற கருத்து மாறி, இளைஞர்களை தாக்கும் நோயாக இது மாறி வருகிறது.
Arthritis also affects young people
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ஆர்த்ரைட்டிஸ் (Arthritis) என்பது மூட்டுகளில் ஏற்படும் வீக்கம், வலி மற்றும் இயக்கக் குறைபாடுகளை ஏற்படுத்தும் நோயாகும். கடந்த காலங்களில் இது பெரும்பாலும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களை மட்டுமே பாதிக்கும் நோயாகக் கருதப்பட்டது. ஆனால் தற்போது 20 முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்களிடையே கூட இந்த நோய் அதிகரித்து வருவதாக மருத்துவ நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

என்ன காரணம்?

நவீன வாழ்க்கை முறையே இதற்கு முக்கிய காரணமாகக் கூறப்படுகிறது. அலுவலகங்களில் நீண்ட நேரம் கணினி முன் அமர்ந்து பணிபுரிவது, உடற்பயிற்சி இல்லாமை, துரித உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுவது, உடல் பருமன் மற்றும் மனஅழுத்தம் போன்றவை மூட்டுகளின் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கின்றன. மேலும், சிலருக்கு மரபணு காரணங்களாலும் அல்லது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு மூட்டுகளைத் தாக்கும் ஆட்டோ இம்யூன் பிரச்சினைகளாலும் ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஏற்படலாம்.

1. 20-40 வயதினரிடையே ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதிகரிக்கக் காரணங்கள்:

முன்பெல்லாம் மூட்டுகளின் தேய்மானம் காரணமாக முதியவர்களுக்கு மட்டுமே வந்த இந்த நோய், இன்று இளைஞர்களைத் தாக்க முக்கிய வாழ்வியல் மாற்றங்களே காரணம்:

ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து வேலை செய்தல்:

கணினி முன்பு தொடர்ந்து 8-10 மணி நேரம் தவறான நிலையில் (Poor Posture) அமர்ந்திருப்பது முதுகு, இடுப்பு மற்றும் முழங்கால்களில் தேற்றமில்லாத அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

உடல் பருமன் :

உடல் எடை அதிகரிக்கும் போது, அது தாங்கும் மூட்டுகளின் (முழங்கால் மற்றும் கணுக்கால்) மீதான சுமை கூடுகிறது. மேலும், உடலில் உள்ள கொழுப்பு திசுக்கள் மூட்டுகளில் வீக்கத்தை உண்டாக்கும் வேதிப்பொருட்களை வெளியிடுகின்றன. அதுமட்டுமல்லாமல், பதின்பருவத்திலோ அல்லது 20களிலோ விளையாடும் போதோ அல்லது விபத்துகளிலோ ஏற்படும் தசைநார் கிழிசல் அல்லது எலும்பு முறிவுகள், பிற்காலத்தில் "Post-Traumatic Arthritis" ஆக மாறுகின்றன.

2. இளைஞர்களைத் தாக்கும் முக்கிய ஆர்த்ரைட்டிஸ் வகைகள்:

ஆர்த்ரைட்டிஸில் 100-க்கும் மேற்பட்ட வகைகள் இருந்தாலும், 20 முதல் 40 வயதுடையவர்களைப் பின்வரும் இரண்டு முக்கிய பிரிவுகளே அதிகம் பாதிக்கின்றன:

1.ஆட்டோ இம்யூன் மற்றும் அலர்ஜி சார்ந்த வகைகள்:

ருமாட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ்:

உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலமே தவறுதலாக மூட்டுகளின் ஜவ்வுகளைத் தாக்கி அழிக்கும் நிலை. இது 20-40 வயதில், குறிப்பாக ஆண்களை விட பெண்களுக்கு அதிகம் ஏற்படுகிறது.

அன்கிலோசிங் ஸ்பான்டைலிடிஸ்:

இது முக்கியமாக முதுகெலும்பு மற்றும் இடுப்பு மூட்டுகளைப் பாதிக்கும் ஒரு வகை. இது 20களில் உள்ள இளைஞர்களை அதிகம் தாக்குகிறது. காலப்போக்கில் முதுகெலும்புகள் ஒன்றாக இணையக்கூடும்.

சொரியாடிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ்:

சொரியாசிஸ் என்ற தோல் நோய் உள்ளவர்களுக்கு 30 அல்லது 40 வயதில் மூட்டுகளிலும் கடுமையான வீக்கமும் வலியும் ஏற்படும்.

2.தேய்மானம் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றம் சார்ந்த வகைகள்:

முன்கூட்டியே வரும் ஆஸ்டியோஆர்த்ரைட்டிஸ்:

முதியவர்களுக்கு வரும் இந்த தேய்மானம், இளைஞர்களுக்கு அதிகப்படியான உடல் உழைப்பு அல்லது பழைய காயங்கள் காரணமாக முன்கூட்டியே வருகிறது.

கவுட்:

உடலில் 'யூரிக் அமிலம்' அதிகரிப்பதால், அது மூட்டுகளில் (குறிப்பாக கால் பெருவிரலில்) படிகங்களாகப் படிந்து திடீரென கடுமையான வலியை உண்டாக்கும். மதுப்பழக்கம் மற்றும் அதிக அசைவ உணவுகளால் இது இளைஞர்களிடம் அதிகரித்து வருகிறது.

3. இளைஞர்கள் புறக்கணிக்கக் கூடாத ஆரம்ப கால அறிகுறிகள்:

இளைஞர்கள் பெரும்பாலும் மூட்டு வலியை "ஜிம்முக்குச் சென்றதால் வந்த வலி" அல்லது "தவறான நிலையில் தூங்கியதால் வந்த வலி" என்று அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள். அவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய அறிகுறிகள்.

*காலை நேர இறுக்கம்:

காலையில் எழுந்தவுடன் மூட்டுகள் அசைய முடியாமல் 30 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக இறுகிப் போயிருப்பது.

*இருபுறமும் வலி :

உடலின் இரண்டு பக்கங்களிலும் ஒரே மூட்டுகளில் வலி ஏற்படுவது (உதாரணமாக: இரண்டு மணிக்கட்டுகள் அல்லது இரண்டு முழங்கால்கள்).

*வெப்பம் மற்றும் வீக்கம்:

பாதிக்கப்பட்ட மூட்டுகள் தொட்டுப் பார்க்கும்போது சூடாகவும், சிவந்தும், வீங்கியும் காணப்படுவது.

*அதிகப்படியான சோர்வு:

மூட்டு வலியுடன் சேர்ந்து, காரணமே இல்லாமல் உடல் எப்போதும் சோர்வாக (Fatigue) இருப்பது

5. தடுப்பு மற்றும் தீர்வுகள்:

ஆரம்பகால மருத்துவப் பரிசோதனை:

ஆட்டோ இம்யூன் வகைகளுக்கு *DMARDs*மற்றும் 'பயாலஜிக்ஸ்' போன்ற நவீன மருந்துகள் உள்ளன. இவை மூட்டுகள் நிரந்தரமாகப் பாதிக்கப்படுவதைத் தடுக்கின்றன.

மிதமான உடற்பயிற்சிகள்:

மூட்டுகளுக்கு அதிக அதிர்வு தராத நீச்சல், சைக்கிள் ஓட்டுதல் மற்றும் யோகா போன்ற பயிற்சிகள் மூட்டுகளைச் சுற்றியுள்ள தசைகளை வலுவாக்கும்.

உணவுக் கட்டுப்பாடு:

சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரை, மைதா உணவுகளைத் தவிர்த்து, வீக்கத்தைக் குறைக்கும் ஒமேகா-3 நிறைந்த மீன், வால்நட்ஸ், மற்றும் சிறுதானியங்களை உணவில் சேர்க்க வேண்டும்.

"வலிக்கு வயது ஒரு தடையல்ல. 20 அல்லது 30 வயதில் வரும் மூட்டு வலியை அலட்சியப்படுத்தாமல், ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால் முறையான வாழ்வியல் மாற்றம் மற்றும் மருத்துவத்தின் மூலம் முடக்கமில்லாத சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கையை வாழ முடியும்."

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