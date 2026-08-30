சினிமா செய்திகள்

குழந்தைக்கு என்ன பேரு?- ரசிகரின் கேள்விக்கு சமந்தா ஜாலியான பதில்!

இயக்குநர் ராஜ் நிடிமோருவை மணந்த சமந்தா, விரைவில் தனது முதல் குழந்தையை வரவேற்கத் தயாராகி வருகிறார்.
Samantha baby pump
Published on

பிரபல தென்னிந்திய நடிகை சமந்தா ரூத் பிரபு, தனது கர்ப்ப கால அனுபவங்களை சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ச்சியாகப் பகிர்ந்து வருகிறார். திரைப்படங்களில் இருந்து தற்காலிக ஓய்வு பெற்றுள்ள அவர், இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ரசிகர்களுடன் நடத்திய கலந்துரையாடல் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இந்தக் கலந்துரையாடலின் போது, பிறக்கப்போகும் குழந்தைக்கு என்ன பெயர் வைக்கப்போகிறீர்கள் என்று ரசிகர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்குப் பதிலளித்த சமந்தா, குழந்தைக்குப் பெயர் தேர்ந்தெடுப்பது தான் நினைத்ததை விட மிகவும் கடினமான வேலையாக இருக்கிறது என்று ஜாலியாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், நல்ல பெயர்களைப் பரிந்துரைக்க ரசிகர்களின் உதவியையும் அவர் நகைச்சுவையாகக் கேட்டுள்ளார்.

கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறித்துப் பேசிய அவர், இதுவரை 11 கிலோ வரை எடை அதிகரித்துள்ளதாக வெளிப்படையாகக் கூறினார். தாய்மைப் பயணம் தனக்கு பயத்தை அளிக்கும் என்று எதிர்பார்த்ததாகவும், ஆனால் இந்த அனுபவம் தனக்கு புதிய தன்னம்பிக்கையையும் பலத்தையும் தந்திருப்பதாக உணர்ச்சிப்பூர்வமாகப் பகிர்ந்துள்ளார்.

எந்தவொரு வழிகாட்டிப் புத்தகமும் இல்லாத இந்த அழகிய தாய்மைப் பயணத்தை மனதார அனுபவித்து வருவதாக அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார். இயக்குநர் ராஜ் நிடிமோருவை மணந்த சமந்தா, விரைவில் தனது முதல் குழந்தையை வரவேற்கத் தயாராகி வருகிறார். இந்த மகிழ்ச்சியான தருணத்தில், அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பதில்கள் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன.

Samantha
Raj Nidimoru
சமந்தா
சமந்தா கர்ப்பம்
ராஜ் நிடிமோரு
Samantha baby pump
Calendar Epaper
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com