விக்கல்ஸ் விக்ரம் மற்றும் ஆரத்தி கிருஷ்ணாவின் ‘லைட்வெயிட்,பேபி!’ ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

விரைவில் வெளியாகவுள்ள காதல் பொழுதுபோக்கு திரைப்படமான ‘லைட்வெயிட், பேபி’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹிதா ஸ்டூடியோஸ் வெளியிட்டுள்ளது.
இதில் ஸ்டாண்ட்-அப் காமெடியன் விக்கல்ஸ் விக்ரம் மற்றும் ஃபிட்னஸ் பிரபலமான ஆரத்தி கிருஷ்ணா முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்தப் படத்தை இயக்குநர் கே.சி. குரு இயக்கியுள்ளார். ஒளிப்பதிவு பணிகளை பிரமோத் கொட்டியன் மேற்கொள்ள, படத்தொகுப்பு பணிகளை ஹரிஷ் கொம்மே மேற்கொள்கிறார்.
படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்- காதல், நகைச்சுவை மற்றும் போட்டித்தன்மை கொண்ட ஃபிட்னஸ் உலகை வித்தியாசமான முறையில் இணைத்து, திரைப்படத்தின் தனித்துவமான உலகத்தை ரசிகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறது. வண்ணமயமான ஜிம் பின்னணியில் அமைந்துள்ள இந்த போஸ்டரில், விளையாட்டுத்தனமான சூழலில் விக்கல்ஸ் விக்ரமும், தனது ஃபிட்னஸ் உலகின் இயல்பான தோற்றத்தில் ஆரத்தி கிருஷ்ணாவும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இருவரின் மாறுபட்ட குணாதிசயங்கள், படத்தில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நகைச்சுவை, காதல் மற்றும் குழப்பமான சம்பவங்களை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. படத்தின் தலைப்பை பிரதிபலிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த போஸ்டர், கதையின் இலகுவான மற்றும் நவீனமான அணுகுமுறையையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
விக்கல்ஸ் விக்ரமுக்கு, ‘லைட்வெயிட், பேபி’ நாயகனாக அறிமுகமாகும் முதல் திரைப்படமாகும். தனது தனித்துவமான நகைச்சுவை நேர்த்திக்காக அறியப்படும் அவர், இந்த படத்திற்கு வசனங்களையும் எழுதியுள்ளார். ஆரத்தி கிருஷ்ணா, ஃபிட்னஸ் மற்றும் பாடிபில்டிங் துறையில் தனக்கென ஒரு இடத்தை உருவாக்கியவர். இந்த படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக திரையுலகில் அறிமுகமாகிறார்.
ஒரு ஸ்டாண்ட்-அப் காமெடியனும், ஒரு ஃபிட்னஸ் பிரபலமும் இணையும் இந்த வித்தியாசமான கூட்டணி, படத்தின் முக்கிய ஈர்ப்புகளில் ஒன்றாக அமைகிறது. ஃபிட்னஸ் உலகை பின்னணியாக கொண்டிருந்தாலும், வெவ்வேறு உலகங்களில் இருந்து வரும் இரு நபர்களின் உறவை, காதல், நகைச்சுவை, குடும்ப எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் தனிப்பட்ட லட்சியங்களுடன் இணைத்து இப்படம் சொல்லவுள்ளது.