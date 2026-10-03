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தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தில் இணைந்தார் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து!

வைரமுத்து இணைவு எழுத்தாளர் சங்கத்திற்கு பெரும் கௌரவம் என சங்கத்தலைவர்கள் நெகிழ்ச்சி.
SouthIndian FilmWriters Association
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தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் புதிய நிர்வாகிகளின் வேண்டுகோளை ஏற்று, தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி பாடலாசிரியரும் கவிஞருமான கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் சங்கத்தின் ஆயுட்கால உறுப்பினராக முறைப்படி இணைந்துள்ளார்.

வைரமுத்துவை நேரில் சந்தித்த சங்க நிர்வாகிகள்

தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் சமீபத்திய தேர்தலுக்குப் பின் பொறுப்பேற்றுக்கொண்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் இன்று கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்களை நேரில் சந்தித்தனர். இந்த உயர்மட்டச் சந்திப்பில் சங்கத்தின் முக்கியப் பொறுப்பாளர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த உயர்மட்டச் சந்திப்பில் சங்கத்தின் தலைவரும் இயக்குநருமான சேரன், பொதுச்செயலாளரும் எழுத்தாளருமான பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், பொருளாளரும் இயக்குநருமான R. சுந்தர்ராஜன், துணைத்தலைவரும் பாடலாசிரியருமான சினேகன் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர் இயக்குநர் KBB நவீன் ஆகிய முக்கியப் பொறுப்பாளர்கள் அனைவரும் ஒன்றாகக் கலந்துகொண்டனர்.

சங்கத்தின் வேண்டுகோளும் வைரமுத்துவின் சம்மதமும்

திரையுலகில் பல தசாப்தங்களாகத் தன் எழுத்தால் முத்திரை பதித்து வரும் மூத்த படைப்பாளியான வைரமுத்து அவர்கள், எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தில் இணைந்து தங்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என நிர்வாகிகள் அன்போடு வேண்டுகோள் விடுத்தனர்.

அவர்களின் வேண்டுகோளைத் தட்டாமல் ஏற்றுக்கொண்ட கவிஞர் வைரமுத்து, எழுத்தாளர் சங்கத்தில் இணையச் சம்மதம் தெரிவித்தார்.

ரூ. 1 லட்சம் வழங்கி ஆயுட்கால உறுப்பினர் சேர்க்கை

இதனைத் தொடர்ந்து, சங்கத்தின் விதிமுறைகளின்படி ரூ.1லட்சம் கட்டணமாகச் செலுத்தி, தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தின் ஆயுட்கால உறுப்பினராக முறைப்படி தங்களை இணைத்துக் கொண்டார். இதற்கான உறுப்பினர் படிவம் மற்றும் தொகையை அவர் சங்க நிர்வாகிகளிடம் நேரில் ஒப்படைத்தார்.

சங்கத்தினர் நெகிழ்ச்சியும் திரைத்துறை வரவேற்பும்

வைரமுத்து போன்ற ஒரு மாபெரும் ஆளுமை தங்களது சங்கத்தில் உறுப்பினராக இணைந்திருப்பது, ஒட்டுமொத்த எழுத்தாளர்கள் சங்கத்திற்கும் கிடைத்த பெரும் கௌரவம் மற்றும் பெருமை என்று தலைவர் சேரன் மற்றும் பொதுச்செயலாளர் பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் ஆகியோர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த நிகழ்வு தற்போதைய தமிழ் திரைத்துறையினர் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று, செய்தியாகப் பரவி வருகிறது.

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