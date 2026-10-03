நடுக்கடலில் வித்தியாசமான முறையில் வெளியான ‘துரோகம் பழகு’ படத்தின் போஸ்டர்!

தமிழ் திரையுலகில் புதுமையான விளம்பர உத்திகள் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பது அண்மைக்காலமாக அதிகரித்து வருகிறது.
அந்த வரிசையில், தற்போது உருவாகியுள்ள ‘துரோகம் பழகு’ திரைப்படத்தின் போஸ்டரை, படக்குழுவினர் நடுக்கடலில் முற்றிலும் மாறுபட்ட மற்றும் சாகசமான முறையில் வெளியிட்டு கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.
வழக்கமாகத் திரைப்படங்களின் ஃபர்ஸ்ட் லுக், டீசர், டிரெய்லர் மற்றும் போஸ்டர்கள் இணையத்திலோ அல்லது பெரிய விழாக்களிலோதான் வெளியிடப்படும். ஆனால், ‘துரோகம் பழகு’ படக்குழுவினர் தங்களது திரைப்பட விளம்பரத்திற்காகப் புதிய முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
அதன்படி, கடலோரப் பகுதியில் இருந்து படக்குழுவினரின் சிறப்பு ஏற்பாட்டின் பேரில் மீனவர்கள் ஆழ்கடலுக்குச் சென்றனர். அங்கு அலையடிக்கும் நடுக்கடலில், படகுகளுக்கு நடுவே மீனவர்களின் கைகளில் ‘துரோகம் பழகு’ படத்தின் போஸ்டர் கம்பீரமாக விரித்து வெளியிடப்பட்டது.
இந்த வித்தியாசமான புரமோஷன் வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.
நம்பிக்கை, துரோகம், மனித உறவுகளின் சிக்கல்கள் ஆகியவற்றைப் பின்னணியாகக் கொண்டு இத்திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மகிழ் புரொடக்ஷன்ஸ் சார்பில் சி. பியூலா மகிழ் தயாரிப்பில், நம்பிக்கை, துரோகம் மற்றும் மனித உறவுகளின் சிக்கல்களைப் பின்னணியாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள இத்திரைப்படத்தை சீயோன் ராஜா இயக்கியுள்ளார்.
இதில் தக்க்ஷன் விஜய் கதாநாயகனாக அறிமுகமாக, அவர்களுடன் ஜி.எம். குமார், வனிதா விஜயகுமார், லொள்ளு சபா ஜீவா, அமுதவாணன், தேசிய விருது பெற்ற அப்புகுட்டி, விஜய் டிவி திவாகர் மற்றும் கஞ்சா கருப்பு உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரப் பட்டாளங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இத்திரைப்படத்திற்கு ராஜா மற்றும் பாலா இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர்.
இப்படத்தின் புரமோஷன் பணிகள் மிக தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. முன்னதாக, இப்படத்தின் இரண்டாவது பார்வையை புதுச்சேரி முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டிருந்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, கோவையில் உள்ள பிரபல தனியார் கல்லூரியில் சுமார் 4000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ-மாணவிகள் முன்னிலையில் இப்படத்தின் டீசர் பிரம்மாண்டமாக வெளியிடப்பட்டு மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
நடுக்கடல் போஸ்டர் வெளியீடு மூலம் தற்போது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பைக் கிளப்பியுள்ள ‘துரோகம் பழகு’ திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா மிக விரைவில் மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற உள்ளதாகப் படக்குழுவினர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.
அதைத் தொடர்ந்து படம் உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது