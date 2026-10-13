சூர்யா நடிக்கும் SCENE படத்தின் New Look Poster!

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நட்சத்திரமான நடிகர் சூர்யா நடிப்பில், ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் அவரது 47-வது திரைப்படத்திற்கு 'சீன்' (SCENE) என்று அதிகாரப்பூர்வமாகத் தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மலையாளத்தில் 'ரோமஞ்சம்', 'ஆவேசம்' போன்ற பிளாக்பஸ்டர் வெற்றித் திரைப்படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் இத்திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார்.
தற்போது இந்தத் திரைப்படத்தின் அதிரடியான புதிய கவுண்ட்டவுன் போஸ்டரை படக்குழுவினர் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளனர். அதன்படி, இத்திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 6 அன்று தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு உலகமெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளது.
தற்போது வெளியாகியுள்ள போஸ்டரில், நடிகர் சூர்யா ஒரு உடைந்த மற்றும் கலைந்து கிடக்கும் அறையில் மர நாற்காலியின் மீது அமர்ந்தபடி, கையில் துப்பாக்கியுடன் மிகவும் ஆக்ரோஷமான மற்றும் மிடுக்கான தோற்றத்தில் காட்சி தருகிறார்.
நீண்ட தலைமுடி மற்றும் தாடியுடன் கூடிய அவரது இந்த முரட்டுத்தனமான 'மாஸ்' லுக், சமூக ஊடகங்களில் அவரது ரசிகர்களிடையே தீயாய் பரவி பெரும் வைரலாகி வருகிறது.
இப்படத்தில் சூர்யா, டிஎஸ்பி இன்பராஜ் என்ற முற்றிலும் மாறுபட்ட, விசித்திரமான மற்றும் அதிரடி குணாதிசயங்கள் கொண்ட ஒரு காவல்துறை அதிகாரி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார் என்று கோலிவுட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சூர்யா மற்றும் ஜோதிகாவின் 2D என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் மற்றும் ழகரம் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து இப்படத்தைப் பிரம்மாண்டமாகத் தயாரித்துள்ளனர்.
இப்படத்தில் சூர்யாவுடன் இணைந்து முன்னணிப் பாத்திரங்களில் நடிகை நஸ்ரியா நசீம் மற்றும் மலையாள இளம் நடிகர் நஸ்லென் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். மேலும் லால், ஆனந்தராஜ் மற்றும் ஜான் விஜய் உள்ளிட்டப் பல முக்கிய நட்சத்திரங்கள் இணைந்து நடித்துள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
'ஆவேசம்' திரைப்படத்தின் அதிரடிப் பாடல்கள் மூலம் கவனம் ஈர்த்த பிரபல இசையமைப்பாளர் சுசின் ஷ்யாம் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். அண்மையில் வெளியான இப்படத்தின் முதல் பாடலான 'ஆத்தி இவ யாரா' ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜித்து மாதவனின் தனித்துவமான டார்க் காமெடி மற்றும் ஆக்ஷன் கலந்த திரைக்கதை அமைப்பில் உருவாகியுள்ள 'சீன்' திரைப்படம், இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு திரையரங்குகளில் ரசிகர்களுக்கு ஒரு அதிரடியான கொண்டாட்டமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.