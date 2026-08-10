SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY- இந்தியாவில் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா..?

ஹாலிவுட்டின் நட்சத்திர நாயகன் டாம் ஹாலண்ட் நடிப்பில் ஜூலை 30 அன்று வெளியான 'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' திரைப்படம், இந்தியாவில் வெளியான 12 நாட்களிலேயே ரூ.500 கோடி Gross வசூல் மைல்கல்லைக் கடந்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது. இந்திய பாக்ஸ் ஆபிஸ் வரலாற்றில் ரூ.500 கோடி வசூலை எட்டிய முதல் ஹாலிவுட் திரைப்படம் என்ற பெருமையை இது பெற்றுள்ளது.
ஜேம்ஸ் கேமரூனின் 'அவதார்: தி வே ஆஃப் வாட்டர்' (ரூ.477.50 கோடி gross) மற்றும் 'அவெஞ்சர்ஸ்: எண்ட்கேம்' (ரூ.445 கோடி gross) ஆகிய முன்னணி ஹாலிவுட் படங்களின் சாதனைகளை முறியடித்து இந்தியாவில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
2 நாட்களில் - ரூ.100 கோடி
3 நாட்களில் - ரூ.200 கோடி
8 நாட்களில் - ரூ.400 கோடி
12 நாட்களில் - ரூ.500+ கோடி
இந்தியாவில் இதன் நிகர வசூல் மட்டும் ரூ.415 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. இத்திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகி, குறிப்பாக தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மாநிலங்களில் 50%-க்கும் அதிகமான திரையரங்க ஆக்கிரமிப்புடன் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
உலகளவில் வெளியான 10-12 நாட்களுக்குள் இத்திரைப்படம் $1.67 பில்லியன் (சுமார் ரூ.14,000 கோடிக்கு மேல்) வசூலித்து உலக பாக்ஸ் ஆபீஸை அதிரவைத்துள்ளது. வட அமெரிக்காவில் மட்டும் $655.1 மில்லியன் வசூலித்துள்ளது. வட அமெரிக்காவைத் தவிர்த்து சர்வதேச சந்தைகளில் $1 பில்லியனுக்கும் மேல் வசூலித்துள்ளது. தற்போதைய வேகத்தைப் பார்த்தால், உலகளவில் விரைவில் $2 பில்லியன் வசூலை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மார்வெல் சினிமாடிக் யுனிவர்ஸின் (MCU) 38-வது படமான இதனை டெஸ்டின் டேனியல் க்ரெட்டன் இயக்கியுள்ளார். கெவின் ஃபெய்கி மற்றும் ஏமி பாஸ்கல் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். டாம் ஹாலண்ட் உடன் எம்.ஜே ஆக ஜெண்டாயா, நெட் ஆக ஜேக்கப் பேட்டலான், சாடி சிங்க், ஜான் பெர்ந்தல் (பனிஷர்) மற்றும் மார்க் ரஃப்பாலோ (ஹல்க்) ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
தொடர்ந்து அனைத்து தரப்பு மக்களிடையேயும் நேர்மறையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருவதால், இத்திரைப்படத்தின் வசூல் வேட்டை வரும் வாரங்களிலும் நீடிக்கும் என்று வர்த்தக பகுப்பாய்வாளர்கள் கணித்துள்ளனர்.