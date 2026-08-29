ஆபத்தான கடல் சாகசங்களில் டூப் இன்றி நடித்த சூரி: IMAX-ல் பிரமாண்டமாக வெளியாகும் 'மண்டாடி'!

RS Infotainment நிறுவனம் தயாரிப்பில் நடிகர் சூரி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள அடுத்த திரைப்படமான “மண்டாடி”, செப்டம்பர் மாதம் 10-ந்தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் நிலையில், இந்தியா முழுவதும் உள்ள IMAX® திரைகளிலும் வெளியாகும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள “மண்டாடி” திரைப்படம், பாரம்பரிய பாய்மரப் படகு போட்டி மற்றும் தமிழ்நாட்டின் கடலோர சமூகங்களின் கடல்சார் கலாச்சாரத்தை மையமாகக் கொண்ட விளையாட்டு ஆக்ஷன் படமாக உருவாகியுள்ளது.
ஆழ்கடல் பகுதிகளில் படமாக்கப்பட்டுள்ள இப்படம், IMAX®-ன் பிரமாண்டமான ஒலி மற்றும் காட்சித் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் கடலில் நடைபெறும் பரபரப்பான ஆக்ஷன் காட்சிகளையும், கதாபாத்திரங்களின் தீவிரமான உடல் உழைப்பையும் இந்தியா முழுவதும் உள்ள ரசிகர்களுக்கு பிரமாண்டமான அனுபவமாக வழங்க உள்ளது.
தயாரிப்பாளர் எல்ரெட் குமார் கூறுகையில், “மண்டாடி திரைப்படத்தை மிகப்பெரிய திரையில் பார்க்கும் வகையிலான ஒரு பிரமாண்டமான சினிமா அனுபவமாகவே எப்போதும் உருவாக்க நினைத்தோம். கடலின் இயற்கையான வேகம் மற்றும் பாய்மரப் படகு காட்சிகளின் பிரமாண்டம் ஆகியவை IMAX® வெளியீட்டை தேர்வு செய்வதற்கான முக்கிய காரணங்களாக அமைந்தன. எங்கள் நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்களின் கடின உழைப்புக்கு உரிய மரியாதையை வழங்கும் வகையில், ரசிகர்களுக்கு ஒரு ஆழமான திரையரங்க அனுபவத்தை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறோம்” என்றார்.
இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி கூறுகையில்,
“மண்டாடி திரைப்படத்தின் தொழில்நுட்ப பிரமாண்டத்திற்கும் தீவிரமான ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்கும் நியாயம் செய்யக்கூடிய திரையரங்க அனுபவம் தேவைப்பட்டது. நடிகர் சூரி, டூப் கலைஞர்களின் உதவியின்றி ஆபத்தான கடல் சாகசக் காட்சிகளில் நடிப்பதற்காக கடுமையான பாய்மரப் படகு பயிற்சியை மேற்கொண்டார். IMAX® வெளியீட்டின் மூலம் கடல் நீரின் கொந்தளிப்பு முதல் கதையின் உணர்வுப்பூர்வமான தருணங்கள் வரை ஒவ்வொரு நுணுக்கத்தையும் அதன் முழுமையான பிரமாண்டத்தில் ரசிகர்கள் அனுபவிக்க முடியும்” என்றார்.
மதிமாறன் புகழேந்தி எழுதி இயக்கியுள்ள இப்படத்தை எல்ரெட் குமார் தயாரித்துள்ளார். சூரி, சுஹாஸ், மகிமா நம்பியார், சத்யராஜ், ரவீந்திர விஜய், பால சரவணன், மிதுன் மற்றும் ஸ்டண்ட் சிவா உள்ளிட்ட பலர் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர்.
படத்தின் தொழில்நுட்பக் குழுவில் இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார், ஒளிப்பதிவாளர் எஸ்.ஆர். கதிர் ISC, படத்தொகுப்பாளர் பிரதீப் இ. ராகவ், கலை இயக்குநர் டி.ஆர்.கே. கிரண் மற்றும் ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்காக பீட்டர் ஹெய்ன், திலீப் சுப்பராயன், மகேஷ் மேத்யூ ஆகியோர் பணியாற்றியுள்ளனர்.
“மண்டாடி” திரைப்படம் செப்டம்பர் மாதம் 10-ந்தேதி அன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்தியா முழுவதும் IMAX® திரைகளில் பிரத்யேகமாகவும் இப்படம் வெளியாக உள்ளது.