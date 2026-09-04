ஏமாற்றம் இல்லை, இனிப்பான செய்தி இருக்கு... 'அரசன்' ரசிகர்களுக்கு சிம்புவின் அசத்தல் தீபாவளி சர்ப்ரைஸ்!

படப்பிடிப்பைத் தொடங்குவதற்கு முன்பே, 'அரசன்' படம் எதைப் பற்றியது என்பதை உணர்த்தும் வகையில் ஒரு முன்னோட்டக் காட்சியை நாங்கள் படமாக்கினோம்.
கலைப்புலி எஸ். தாணு தயாரிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்து வரும் படம் ‘அரசன்’. பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் ‘அரசன்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன.
‘அரசன்’ படத்தில் விஜய் சேதுபதி, சமுத்திரக்கனி, ஆண்ட்ரியா ஜெரமியா, அமீர், கிஷோர், விக்ராந்த், யோகலட்சுமி, யோகி பாபு, உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகின்றனர். அனிருத் இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார். இப்படத்தின் முக்கிய காட்சிகள் படப்பிடிப்பு நிறைவு பெற்றதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு நடிகர் சிம்பு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு தெரிவித்து இருந்தார்.
இதனால் ‘அரசன்’ படம் தீபாவளி அல்லது பொங்கலுக்கு வெளியாகும் என கூறப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது படம் இரண்டு பண்டிகைகளுக்கும் வெளியாகாது என நடிகர் சிம்பு தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசிய நடிகர் சிம்பு,
'அரசன்' படம் அடுத்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாகும் என்று உங்களில் பலர் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். துரதிர்ஷ்டவசமாக, இப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகாது. படத்தின் தரத்தில் எந்த சமரசமும் செய்துகொள்ள நாங்கள் விரும்பவில்லை. எனவே, மிகச் சிறந்த ஒரு திரைப்படத்தை உங்களுக்கு வழங்க நாங்கள் கடுமையாக உழைத்து வருகிறோம்.
எனது படத்தின் மூலம் உங்களைப் பெருமைப்படுத்துவேன் என்று நான் ஏற்கனவே உங்களிடம் கூறியிருக்கிறேன். நான் அளித்த வாக்குறுதிப்படியே, 'அரசன்' படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை படைக்கப் போகிறது.
ஆனால் ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கிறது. வெற்றிமாறன் சாரிடம் நான் பேசினேன். படம் தாமதமாக வெளியாகும் என்றும், பொங்கலுக்கு வெளியாகாது என்றும் அவர் கூறினார். என் ரசிகர்களை இனிமேலும் காத்திருக்க வைக்க முடியாது என்பதால் எனக்கு மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது. அவர்கள் பல நாட்களாகக் காத்திருக்கிறார்கள்.
படப்பிடிப்பைத் தொடங்குவதற்கு முன்பே, 'அரசன்' படம் எதைப் பற்றியது என்பதை உணர்த்தும் வகையில் ஒரு முன்னோட்டக் காட்சியை நாங்கள் படமாக்கினோம். எனவே, The World of Arasan-ஐ தீபாவளி அன்று திரையரங்குகளில் வெளியிடத் திட்டமிட்டுள்ளோம். இது 'அரசன்' படத்திலிருந்து ஒரு பிரத்யேகமான வெளியீடாக இருக்கும். இதை நீங்கள் அனைவரும் பெரிய திரையில் காணவிருப்பதில் நான் மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளேன் என்றார்.