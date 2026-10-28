ஸ்ரீதேவி மறைவுக்குப் பின் கைகொடுத்த ஷிகர் பாஹரியா: ஜான்வி கபூர் நெகிழ்ச்சி பகிர்வு

பிரபல பாலிவுட் நடிகை ஸ்ரீதேவியின் திடீர் மறைவு அவரது குடும்பத்தினருக்கும், ரசிகர்களுக்கும் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அந்த துயரமான காலகட்டத்தில் நடிகை ஜான்வி கபூருக்கு பக்கபலமாக ஷிகர் பாஹரியா நின்ற விதம் குறித்து ஜான்வி சமீபத்தில் ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் மனம் திறந்துள்ளார். அப்போது இருவரும் காதலிக்கும் உறவில் இருக்கவில்லை என்றாலும், ஜான்விக்குத் தேவைப்படும்போது அருகில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக லண்டனில் தான் மேற்கொண்டு வந்த படிப்பில் பாதியிலேயே இடைவெளிவிட்டு அவர் மும்பை திரும்பியுள்ளார்.
ஜான்வி கபூர் இதுகுறித்து மேலும் கூறுகையில், ஷிகர் பாஹரியா லண்டனில் படித்துக்கொண்டிருந்தபோது தனது செமஸ்டரை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு மும்பைக்கு வந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தார். ஆரம்பத்தில் அவர் தனது தந்தையுடன் வசித்து வந்தாலும், ஜான்விக்கு எப்போதாவது உதவி தேவைப்பட்டால் உடனடியாக அருகில் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக, ஜூஹு பகுதியில் உள்ள தனது நண்பரின் வீட்டிற்கு ஒரு மாத காலம் பெயருக்கு மாறிச் சென்று தங்கியுள்ளார். இந்த விஷயம் ஆரம்பத்தில் தனக்குத் தெரியாது என்றும், பிற்காலத்தில்தான் தனக்குத் தெரியவந்ததாகவும் ஜான்வி உணர்ச்சிகரமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தங்கள் இருவரும் அந்த நேரத்தில் காதலில் தீவிரமாக இல்லை என்றாலும், ஒரு கடினமான சூழலில் தன்னைத் தேடி வந்து ஷிகர் செய்த இந்த உதவி தமக்கு மிகப்பெரிய உளவியல் பலத்தைக் கொடுத்ததாக ஜான்வி பல சந்தர்ப்பங்களில் தெரிவித்துள்ளார். தினசரி சந்தித்துக்கொள்ளாவிட்டாலும், தேவைப்படும் நேரத்தில் தனது பாதுகாப்பிற்காகவும் ஆறுதலுக்காகவும் அவர் அருகில் இருந்தது தனக்கு மிகுந்த ஆறுதலைத் தந்தது என்பதை ஜான்வி கபூர் அந்த பேட்டியில் நினைவுகூர்ந்துள்ளார்.