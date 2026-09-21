மும்பையில் புகழ்பெற்ற விநாயகரை வழிபட்ட பாலிவுட் பிரபலம் ஷாருக் கான்

பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக் கான் மும்பையின் புகழ்பெற்ற லால்பாக்சா ராஜா பந்தலுக்கு சென்றார். இவருடன் அவரது மனைவி கௌரி கான், மகள் சுஹானா கான் மற்றும் மேலாளர் பூஜா டட்லானி ஆகியோர் உடன் சென்றனர்.
பிரபலமான பந்தலில் ஷாருக் கானின் வருகையால் ஏராளமான பக்தர்களும் ரசிகர்களும் திரண்டனர். அவரை ஒருமுறை காணும் ஆவலில் மக்கள் சூழ்ந்திருக்க, நடிகர் ஷாருக் கானுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்விற்காக அவர் நீல நிற குர்தா அணிந்திருந்தார். சுஹானா பச்சை நிற பாரம்பரிய உடையிலும், கௌரி மஞ்சள் நிற இனிய உடையிலும் அவருடன் வந்திருந்தனர்.
இந்த ஆண்டு கணேஷோத்சவத்தின் போது, மேலும் பல பாலிவுட் பிரபலங்களும் லால்பாக்சா ராஜாவிற்கு வருகை தந்துள்ளனர். அவர்களில் பிருத்விராஜ் சுகுமாரன், ரித்தேஷ் தேஷ்முக், ஜெனிலியா தேஷ்முக், ஷில்பா ஷெட்டி, சித்தார்த் மல்ஹோத்ரா மற்றும் பலர் அடங்குவர்.
வீட்டில் விநாயகர் சதுர்த்தியை கொண்டாடியது குறித்து ஷாருக் கான் எக்ஸ் தளத்தில் நடைபெற்ற AskSRK அமர்வின்போது ஷாருக் கான் ரசிகர்களுடன் உரையாடினார். அப்போது அவர், தனது குடும்பத்தின் விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாட்டங்கள் குறித்துப் பேசினார்.