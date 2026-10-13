சசிகுமாரின் புதிய படம் பூஜையுடன் துவங்கியது!

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநரும் நடிகருமான சசிகுமார், 'வெற்றிவேல்' (2016) மற்றும் விமர்சன ரீதியாகப் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற 'அயோத்தி' (2023) ஆகிய திரைப்படங்களைத் தொடர்ந்து, மீண்டும் டிரைடென்ட் ஆர்ட்ஸ் நிறுவனத்துடன் புதிய படத்திற்காக இணைந்துள்ளார்.
தற்காலிகமாகப் பெயரிடப்படாத இத்திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று பூஜையுடன் அதிகாரப்பூர்வமாகத் துவங்கியுள்ளதாகப் படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.
இத்திரைப்படத்தின் இயக்குநர், பிற நடிகர்-நடிகைகள், தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் மற்றும் கதைக்களம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திரைப்படத்தை டிரைடென்ட் ஆர்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் ரவீந்திரனுடன் இணைந்து சுல்தான் ஜசானி மற்றும் சேத்தன் தியோலேகர் ஆகியோர் தயாரிக்கின்றனர்.
இணைத் தயாரிப்பில் கிரிஷ் கே. நகரேச்சா ஆகியோரும் கிரியேட்டிவ் புரொடியூசர் சஞ்சய் விஜயராகவன், ஆதரவு நிறுவனம் 6 டைமென்ஷன்ஸ் ஃபிலிம் அண்ட் மீடியா ஆகியோர் இணைந்து பணியாற்றுகின்றனர்.
நடிகர் சசிகுமார் அண்மையில் வெளியான 'வதந்தி' வெப் தொடரின் இரண்டாம் பாகத்தில் 'எஸ்.ஐ. மூசா ராசா' என்ற கதாபாத்திரத்தில் சிறப்பான நடிப்பை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்.
மேலும், ராஜு முருகன் இயக்கத்தில் சைத்ரா ஜே. ஆச்சார் உடன் இணைந்து நடித்துள்ள 'மை லார்ட்' திரைப்படத்திலும் அவர் நடித்துள்ளார்.
தற்போது சசிகுமார் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஃபிரீடம்' திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகக் காத்திருக்கிறது.
இதுமட்டுமல்லாமல், 'யாத்திசை' பட இயக்குநர் தரணி ராசேந்திரன் இயக்கத்தில் ஒரு புதிய படத்திலும், கன்னட இயக்குநர் யோகராஜ் பட் இயக்கத்தில் ஒரு புதிய திட்டத்திலும் சசிகுமார் பிஸியாகப் பணியாற்றி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.