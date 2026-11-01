லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற பிரியங்கா சோப்ராவின் பிரமாண்ட தீபாவளி விருந்து

தீபாவளிப் பண்டிகை நெருங்கிவரும் வேளையில், உலகெங்கிலும் வசிக்கும் இந்தியர்கள் உற்சாகமாகக் கொண்டாட்டங்களைத் தொடங்கியுள்ளனர். அந்த வகையில், அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் வசித்து வரும் பிரபல பாலிவுட் நடிகை பிரியங்கா சோப்ராவும், அவரது கணவரும் பாடகருமான நிக் ஜோனசும் இணைந்து தங்கள் இல்லத்தில் மிகப் பிரமாண்டமான முறையில் தீபாவளி விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.
அமெரிக்காவில் இந்திய கலாச்சாரத்தின் பெருமையை வெளிப்படுத்தும் வகையில் நடத்தப்பட்ட இந்த நட்சத்திர விருந்தில் பல உலகளாவிய பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர். குறிப்பாக, புகழ்பெற்ற யூடியூபர் லில்லி சிங், பிரபல மாடல் அழகி வின்னி ஹார்லோ, பாடகி ரியா ராஜ் மற்றும் நடிகை ஆஷ்லே பார்க் உள்ளிட்ட பல முன்னணி திரைப்பிரபலங்கள் இந்த விழாவில் கலந்துகொண்டனர். மாலைப் பொழுதில் தொடங்கிய இந்த விழாவில் பாரம்பரிய இசை மற்றும் உற்சாகமான கொண்டாட்டங்கள் இடம்பெற்றன.
இந்த விழாவில் பிரியங்கா சோப்ரா முகம் மலர பாரம்பரியமிக்க நவீன கால ஆடை வடிவமைப்பில் தோன்றி அனைவரையும் கவர்ந்தார். அடர் பர்கண்டி மற்றும் தங்கம் கலந்த நேர்த்தியான வேலைப்பாடுகள் கொண்ட கவுன் அணிந்திருந்த அவர், தலையில் மல்லிகைப் பூ வைத்து, அதற்குப் பொருத்தமான பாரம்பரிய நகைகளை அணிந்து பேரழகுடன் காட்சியளித்தார். அவருக்கு நிகராக நடிகர் நிக் ஜோனஸ் பாரம்பரிய குர்தா-பைஜாமா மற்றும் எத்தினிக் ஜாக்கெட் அணிந்து ஸ்டைலாக வந்திருந்து அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார்.
இந்தியாவின் மிக முக்கியப் பண்டிகையான தீபாவளியை அமெரிக்க மண்ணிலும் தனது நண்பர்கள் மற்றும் கலை உலகப் பிரபலங்களுடன் இணைந்து பிரியங்கா சோப்ரா கோலாகலமாகக் கொண்டாடியிருப்பது ரசிகர்களின் பெரும் பாராட்டைப் பெற்றுள்ளது. இந்த விருந்து தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் விடியோக்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் மிக வேகமாகப் பரவி வைரலாகி வருவதுடன், உலக அளவில் இந்தியப் பண்பாட்டின் பெருமையை மேலும் மெருகேற்றியுள்ளது.