10 ஆண்டு காதல்: விரைவில் திருமணமா? மணக்கோலத்தில் காதலருடன் ப்ரியா பவானி சங்கர்!

தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம்வரும் ப்ரியா பவானி சங்கர், விரைவில் தனது நீண்டகாலக் காதலரான ராஜ்வேல் ராஜை கரம் பிடிக்கவுள்ளார். சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் இந்தச் செய்திகள், அவரது ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளன.
சமீபத்தில் நடிகை ப்ரியா பவானி சங்கர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி பக்கத்தில் சில புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். பாரம்பரிய உடைகளில் மல்லிகைப் பூ மாலைகளுடன் காதலன் ராஜ்வேல் ராஜூடன் அவர் தோன்றும் இந்தப் படங்கள் இணையத்தில் வேகமாகப் பரவி வருகின்றன. பின்னணியில் திருமணப் பாடல்கள் ஒலிக்க, மணமக்கள் போல் காட்சியளிக்கும் இவர்களின் கோலம் இது அவர்களின் நிச்சயதார்த்த விழாவாக இருக்கலாம் என்ற ஊகங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.
ப்ரியா பவானி சங்கரும் ராஜ்வேல் ராஜும் கல்லூரி காலத்திலிருந்தே ஒருவரையொருவர் அறிவர் என்பதும், கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருவரும் காதலித்து வருகின்றனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. ஊடகங்கள் மற்றும் பொதுவெளியில் தங்களது காதல் உறவை வெளிப்படையாகவே இருவரும் எப்போதோ உறுதிப்படுத்தியிருந்தனர். சினிமா துறையில் பிசியாக இருந்தாலும் தங்களது தனிப்பட்ட உறவுக்கும் சமமான முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்த இந்த ஜோடி, தற்போது தங்களது உறவை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லத் தயாராகி வருவதாகத் தெரிகிறது.
தொலைக்காட்சி செய்தி வாசிப்பாளராகத் தன் ஊடகப் பயணத்தைத் தொடங்கி, சீரியல்கள் தாண்டி வெள்ளித்திரையில் முன்னணி நாயகியாக உயர்ந்த ப்ரியா பவானி சங்கர், சமீபத்தில் ரவிதேஜாவுடன் இணைந்து நடித்த 'இறுமுடி' படத்தின் மூலம் மாபெரும் வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். தொடர்ந்து 'டிமண்டி காலனி 3', 'மரகத நாணயம் 2' மற்றும் 'இந்தியன் 3' போன்ற பல பெரிய படங்களைக் கைவசம் வைத்துள்ள இவரின் இந்தத் திருமணத் தகவல்கள் குறித்துத் தரப்பினர் தரப்பில் இருந்து இதுவரை எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும், இணையத்தில் தீயாய் பரவும் இந்தப் புகைப்படங்கள் உண்மையான திருமண ஏற்பாடுகளின் தொடக்கமா என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.