நிவின் பாலி - மமிதா ஜோடி நடித்த 'பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்' படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது!

‘பிரேமலு’ திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இயக்குனர் கிரிஷ் ஏ.டி. இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள புதிய திரைப்படமான 'பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்' (Bethlehem Kudumba Unit) அதிகாரப்பூர்வ டிரெய்லர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
பவானா ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் நிவின் பாலி மற்றும் மமிதா பைஜூ முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள இத்திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட் படத்தின் டிரெய்லர் முழுக்க முழுக்க நகைச்சுவை மற்றும் குடும்ப எமோஷனல் காட்சிகளால் நிரம்பியுள்ளது.
கல்லூரியில் படிக்கும் ஆஷ்லி என்ற கதாபாத்திரத்தில் (மமிதா பைஜூ) மற்றும் ஜஸ்டின் கதாபாத்திரத்தில் (நிவின் பாலி) ஆகியோருக்கு இடையே நடக்கும் சுவாரசியமான உரையாடல்களும், ஒரு நடுத்தரக் குடும்பத்தில் நடக்கும் எதார்த்தமான சம்பவங்களும் டிரெய்லரில் கலகலப்பாகக் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
பழைய கால இணையதளக் காலகட்ட நினைவுகளையும், தற்கால தலைமுறையின் காதல் ரசனையையும் இணைத்து இந்தத் திரைப்படம் உருவாகியுள்ளது.
மலையாளத் திரையுலகில் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு வெளியாகி உலகம் முழுவதும் பிரபலமாகி ரூ.130 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்து வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த 'பிரேமலு' திரைப்படத்தை இயக்கியவர் கிரிஷ் ஏ.டி. தான் தற்போது 'பெத்லகேம் குடும்ப யூனிட்' படத்தையும் இயக்கியுள்ளார்.
முன்னணி நட்சத்திரங்களான நிவின் பாலி மற்றும் மமிதா பைஜூ இவர்களுடன் திலீஷ் போத்தன், ஃபகத் பாசில் மற்றும் ஷியாம் புஷ்கரன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரிக்கும் இத்திரைப்படத்தில் சங்கீத் பிரதாப், சுரேஷ் கிருஷ்ணா, வினய் ஃபோர்ட், ஷியாம் மோகன், பிந்து பணிக்கர் மற்றும் ஸ்ரீந்தா ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
மேலும், இந்தத் திரைப்படத்திற்கு விஷ்ணு விஜய் இசையமைக்க, அஜ்மல் சாபு ஒளிப்பதிவையும், ஆகாஷ் ஜோசப் வர்கீஸ் படத்தொகுப்பையும் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
டிரெய்லர் வெளியாகி இணையத்தில் வைரலாகி வரும் நிலையில், இத்திரைப்படம் வரும் 2026 ஆகஸ்ட் 21 அன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகிறது என்று படக்குழுவினர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளனர்.