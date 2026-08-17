த்ரில்லர் கதைகளில் புதிய கட்டமைப்பு: 'வதந்தி 2' அனுபவம் குறித்து தயாரிப்பாளர்கள் புஷ்கர்-காயத்ரி பேட்டி!

அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தைப் பெற்றுள்ள 'வதந்தி: தி மிஸ்டரி ஆஃப் மணி' தொடரின் கிரியேட்டிவ் புரொடியூசர்களான புஷ்கர்-காயத்ரி தம்பதியினர், தொடரின் திரைக்கதை உருவாக்கம் மற்றும் த்ரில்லர் கதைகளில் உள்ள சுவாரஸ்யங்கள் குறித்து நேர்காணல் ஒன்றில் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளனர்.
கிராமப்புறப் பகுதிகளில் நடக்கும் குற்றப் புலனாய்வுகள் நவீனத் தொழில்நுட்பங்களை விடவும், காவல் அதிகாரிகளின் அனுபவம் மற்றும் மனித உள்ளுணர்வை நம்பியே அதிகம் நகர்கின்றன. வதந்தி தொடரின் முதல் பாகமான 'வேலோனியின் கதை' அமைந்த அதே பாணியில், இந்த இரண்டாம் பாகத்திலும் 'மூசா ராசா' என்ற காவல் அதிகாரியின் உள்ளுணர்வை மையமாக வைத்துதான் கதை நகர்த்தப்பட்டுள்ளது. தடய அறிவியல் ஆய்வகங்கள் மற்றும் நீதிமன்ற முடிவுகளிலும்கூட மனித அனுமானங்கள் மிக முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
இத்தொடரில் காட்டப்படும் சம்பவங்கள் மற்றும் தகவல்கள் எந்தவித உள்நோக்கமும் இன்றி சாதாரணமாக மனிதர்களால் பேசப்படுபவை. ஆனால், ஒருவரைப் பற்றி முதன்முதலில் கேள்விப்படும் செய்தியை மக்கள் அப்படியே நம்பும்போது அது எங்கு போய் முடிகிறது என்பதைத்தான் கதையின் முதன்மைப் பொருளாக எடுத்துக்கொண்டுள்ளோம். உலகில் யாருமே முற்றிலும் சரியானவர்களும் இல்லை, முற்றிலும் தவறானவர்களும் இல்லை என்ற எங்களின் உலகப் பார்வையே இத்தொடரிலும் பிரதிபலிக்கிறது.
இயக்குநர் ஆண்ட்ரூ லூயிஸ் இத்தொடரில் மூசா ராசா என்ற கதாபாத்திரத்தை வடிவமைத்த விதம் மிகவும் இயல்பானது. ஒரு காவல் அதிகாரி தாடி வைத்துக்கொள்ளத் துறை ரீதியாக அனுமதி கோரும் உண்மையான சம்பவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இக்கதாபாத்திரம் உருவாக்கப்பட்டது. தனது உரிமைக்காகத் துறையை எதிர்த்து நிற்கும் மூசா ராசாவின் குணாதிசயம், 'மணி' என்பவனின் இன்னொசென்ஸை நிரூபிக்க அவர் எடுக்கும் போராட்டத்திற்குப் பெரும் சான்றாக அமைகிறது.
இன்றைய காலகட்டத்தில் ரசிகர்கள் ஏராளமான த்ரில்லர் கதைகளையும் வெப் தொடர்களையும் பார்த்துப் பழகிவிட்டனர். அதனால் பார்வையாளர்களுக்குத் தெரிந்த த்ரில்லர் பாணியில் இருந்து விலகி புதிய கட்டமைப்புடன் கதையை உருவாக்க வேண்டியிருந்தது. 'முழு பூசணிக்காயைச் சோற்றில் மறைப்பது' போல, ஆரம்பத்தில் ஒரு நம்பகமான காரணத்தைக் காட்டி பார்வையாளர்களை நம்ப வைத்து, பின்னர் திடீரென திருப்பங்களை ஏற்படுத்தி கதையின் உண்மைத் தன்மையை உடைப்பதுதான் வதந்தி தொடரின் சிறப்பு.
சென்னையைத் தாண்டி கன்னியாகுமரி, கோவில்பட்டி மற்றும் மதுரை போன்ற களங்களில் கதையை அமைப்பது எங்களுக்குப் பெருமகிழ்ச்சியைத் தருகிறது. அப்பகுதி மக்களின் வட்டார வழக்கு மற்றும் வாழ்க்கை முறையைத் துல்லியமாகப் படம்பிடிப்பது சவாலானது என்றாலும், அதுவே கதையை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்கிறது. கதாபாத்திரங்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும், பிரதான குற்றப் பின்னணியையும் ஒன்றாக இணைத்து ஒரு பெரிய உலகத்தை உருவாக்குவதே நீண்ட கதைக்களங்களை நோக்கி எங்களை ஈர்க்கிறது.