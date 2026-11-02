12 வருடத்திற்கு பிறகு தமிழில் கம்பேக்- நயன்தாரா வாழ்த்து, நஸ்ரியா நெகிழ்ச்சி

நயன்தாராவின் நடிப்பில், சுந்தர் சி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள பக்தி மற்றும் ஃபேன்டசி திரைப்படமான ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ படமும் இந்த தீபாவளிக்குத் திரைக்கு வரவுள்ளது.
தமிழ் சினிமா உலகில் முன்னணி நாயகிகளாக வலம் வரும் நயன்தாரா மற்றும் நஸ்ரியா நஜிம் ஆகியோர், தங்களது வரவிருக்கும் தீபாவளிப் படங்களின் வெளியீட்டை முன்னிட்டு சமூக வலைதளங்கள் மூலம் ஒருவருக்கொருவர் அன்பான வாழ்த்துகளைப் பரிமாறிக்கொண்டது ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. தமிழ் திரையுலகில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள இவர்களின் படங்கள் ஒரே சமயத்தில் திரைக்கு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடிகை நஸ்ரியா ‘சீன்’ என்ற படத்தின் மூலம் மீண்டும் நேரடித் தமிழ்ப் படத்தில் நடிக்க உள்ளார். ஜித்து மாதவன் இயக்கத்தில் சூர்யாவுடன் இணைந்து நஸ்ரியா நடித்துள்ள இப்படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகமாக உள்ளது. இந்நிலையில், நஸ்ரியாவின் இந்தப் பெரிய திரைத் திரும்பலைப் பாராட்டும் விதமாக நயன்தாரா தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில், "உங்களை மீண்டும் திரையில் காண ஆவலுடன் காத்திருக்கிறேன்" என்று கூறி தனது அன்பையும் ஆதரவையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
நயன்தாராவின் நடிப்பில், சுந்தர் சி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள பக்தி மற்றும் ஃபேன்டசி திரைப்படமான ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ படமும் இந்த தீபாவளிக்குத் திரைக்கு வரவுள்ளது. இப்படத்தில் நயன்தாரா காவல் அதிகாரியாகவும், தெய்வீக சக்தியாகவும் இரு வேடங்களில் நடித்துள்ளார். நயன்தாராவின் வாழ்த்துக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ள நஸ்ரியா, Love you mam, மற்றும் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ படத்திற்கும் தனது மனமார்ந்த தீபாவளி வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
நவம்பர் 6-ஆம் தேதி தீபாவளி விருந்தாக நயன்தாராவின் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ மற்றும் நஸ்ரியா நடித்துள்ள ‘சீன்’ ஆகிய இரண்டு படங்களும் திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றன. திரையுலகில் போட்டியாளர்களாகப் பார்க்கப்பட்டாலும், நிஜ வாழ்க்கையில் முன்னணி நடிகைகள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் வெற்றியை வாழ்த்திக்கொள்வது கோலிவுட் வட்டாரத்திலும் சமூக வலைதளங்களிலும் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.