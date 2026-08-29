சினிமா செய்திகள்

கவின் - நயன்தாரா நடித்த 'HI' படத்தின் முதல் நாள் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

'Hi' திரைப்படம் மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
Kavin - Nayanthara
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திரையுலகில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட லேடி சூப்பர்ஸ்டார் நயன்தாரா மற்றும் கவின் கூட்டணியில் உருவான 'Hi' திரைப்படம், தனது முதல் நாளில் இந்தியாவில் ரூ.1.23 கோடி நிகர வசூலை ஈட்டி சாதனைப் பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளது.

வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியான இத்திரைப்படம், ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

பாக்ஸ் ஆபீஸ் வசூல் நிலவரம்

'Hi' திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூல் விவரங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகியுள்ளன.

இந்திய நிகர வசூல் ரூ.1.23 கோடியும், இந்திய மொத்த வசூல் ரூ.1.38 கோடியும் மற்றும் உலகளாவிய மொத்த வசூல் ரூ.1.38 கோடியையும் பெற்றுள்ளது.

முதல் நாளில் திரையிடப்பட்ட மொத்தம் 786 காட்சிகளில் சராசரியாக 33% பார்வையாளர்கள் வருகை தந்துள்ளனர்.

வார இறுதி நாட்களான சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இந்த வருகை மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ் & தெலுங்கு வசூல்

'Hi' திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூலில், தெலுங்கு பதிப்பு ரூ.9 லட்சம் மட்டுமே ஈட்டிய நிலையில், தமிழ் பதிப்பு மட்டும் ரூ. 1.14 கோடி நிகர வசூல் செய்து, படத்தின் ஒட்டுமொத்த இந்திய வசூலான ரூ.1.23 கோடியும் பெற்று வருகிறது.

நட்சத்திர பட்டாளம்

'Hi' திரைப்படத்தில் கவின் (மயில்சாமி), லேடி சூப்பர்ஸ்டார் நயன்தாரா (தேவயானி), பிரபு (இந்திரன்), ராதிகா சரத்குமார் (பரிமளா) மற்றும் மறைந்த மூத்த நடிகர் கே. பாக்யராஜ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

'ஹாய்' திரைப்படம்

இயக்குநர் விஷ்ணு எடவன் இயக்கத்தில் நயன்தாரா, கவின், பிரபு மற்றும் ராதிகா சரத்குமார் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள 'Hi' திரைப்படம் மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. பாக்ஸ் ஆபீஸில் ஒரு நல்ல தொடக்கத்தைப் பெற்றுள்ளது.

காதலில் தோற்கும் இளைஞன் ஒருவன், கட்டாயத் திருமணத்தைத் தவிர்க்கப் போராடும் பெண்ணிற்கு உதவப் போய் பொய்களின் வலையில் சிக்குவதைக் கலகலப்பான திரைக்கதையுடன் சொல்லியிருக்கும் இத்திரைப்படத்தில், கவினின் அசாத்திய டைமிங் காமெடியும், நயன்தாராவின் ஸ்டார் அந்தஸ்தும் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

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