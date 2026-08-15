மார்வெல் ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி: 'Avengers: Doomsday' ஸ்பெஷல் லுக் வீடியோவை வெளியிட்ட மார்வெல் ஸ்டுடியோஸ்!

உலகெங்கிலும் உள்ள மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸ் ரசிகர்களால் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்படும் 'அவெஞ்சர்ஸ்: டூம்ஸ்டே' திரைப்படத்தின் புதிய ஸ்பெஷல் லுக் வீடியோவை மார்வெல் ஸ்டுடியோஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற 'D23 Disney Fan Event' விழாவில், மார்வெல் தலைவர் கெவின் ஃபேகி, நடிகர்கள் ராபர்ட் டவுனி ஜூனியர், கிறிஸ் எவான்ஸ் மற்றும் ஹேலி அட்வெல் ஆகியோர் மேடையில் இந்த பிரத்யேக வீடியோவை வெளியிட்டு ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தினர்
ஐயர்ன் மேன் கதாபாத்திரத்தின் மூலம் உலகளவில் பேரன்பைப் பெற்ற ராபர்ட் டவுனி ஜூனியர், இத்திரைப்படத்தில் சக்திவாய்ந்த வில்லனான 'டாக்டர் டூம்' கதாபாத்திரத்தில் களமிறங்குகிறார். தற்போது வெளியாகியுள்ள வீடியோவில், அவரது கொடூரமான பின்னணி, முந்தைய காலக்கட்டம் மற்றும் மல்டிவர்ஸ் உலகைக் கட்டுப்படுத்தும் அளவுக்கு அவரிடம் இருக்கும் அளப்பரிய ஆற்றல் ஆகியவை மிக பிரம்மாண்டமாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன.
இத்திரைப்படத்தில் அவெஞ்சர்ஸ், ஃபன்டாஸ்டிக் ஃபோர் மற்றும் எக்ஸ்-மேன் ஆகிய மூன்று வெவ்வேறு சூப்பர் ஹீரோ உலகங்களைச் சேர்ந்த கதாநாயகர்கள் ஒரே புள்ளியில் சந்திக்கின்றனர். தோர் (கிறிஸ் ஹெம்ஸ்வொர்த்), ரீட் ரிச்சர்ட்ஸ் (பெட்ரோ பாஸ்கல்), சூ ஸ்டார்ம் (வனேசா கெர்பி) மற்றும் ஸ்டீவ் ரோஜர்ஸ் போன்ற முன்னணி கதாபாத்திரங்கள் டாக்டர் டூமின் பேராபத்தை எதிர்கொள்ள ஒன்றாக இணைய உள்ளனர்.
ரூஸோ சகோதரர்கள் இயக்கியுள்ள இத்திரைப்படம் வரும் டிசம்பர் 18, 2026 அன்று உலகமெங்கும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. ஸ்பெஷல் லுக் வீடியோ வெளியானதுடன், படத்தின் புதிய போஸ்டரும் வெளியிடப்பட்டு, சர்வதேச அளவிலான டிக்கெட் முன்பதிவுகளும் உடனடியாகத் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.