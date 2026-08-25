"கலாச்சாரம் உடையில் இல்லை, உணர்வில் உள்ளது.." கங்கனாவின் விமர்சனத்துக்கு கிருத்தி சனோன் பதில்

பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் கிருத்தி சனோன். தன் ஆடைத் தேர்வு மீதான விமர்சனத்துக்கு அவர் அளித்துள்ள பதில் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
சமீபத்தில் நகை கடையின் ரக்ஷா பந்தன் விளம்பரத்தில் கிருத்தி சனோன் அணிந்திருந்த ஆடை சமூக வலைதளங்களில் விவாதத்தைக் கிளப்பியது.
இந்தியப் பாரம்பரியப் பண்டிகைக்கான ரக்ஷா பந்தன் விளம்பரத்தில் இதுபோன்ற ஆடைகள் உகந்தவை அல்ல என 'கலாச்சார காவலர்கள்' பலர் விமர்சித்தனர்.
குறிப்பாக பாலிவுட் நடிகை மற்றும் பாஜக எம்பியுமான கங்கனா ரனாவத், "சகோதரனுக்கு ராக்கி அணியும்போது இப்படிப்பட்ட உடையை அணிவார்களா?.
பெண்களுக்குத் தங்களுக்குப் பிடித்தமான ஆடைகளை அணியும் சுதந்திரம் இருந்தாலும், சில எல்லைகளைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்" என விமர்சித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் இந்த விமர்சனங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கிருத்தி சனோன் பதிலளித்துள்ளார்.
அவரது பதிவில்,
"பண்டிகையின் சாரம்சம் என்பது நாம் உடுத்தும் உடையில் இல்லை. அந்த பாரம்பரியத்துக்கு நாம் அளிக்கும் அர்த்தம் மற்றும் உணர்வுகளில் தான் எல்லாமே அடங்கியிருக்கிறது.
ரக்ஷா பந்தன் என்பது பாதுகாப்பைப் பற்றிய ஒரு பிணைப்பு. நானும் என் சகோதரியும் ஒருவருக்கொருவர் ராக்கி கட்டிக் கொள்கிறோம். ஒரு சகோதரன் இருப்பதால் ஏற்படும் பாதுகாப்பு போலவே எங்களால் ஒருவரை ஒருவர் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் என நம்புகிறோம்.
பெண்கள் அணியும் ஆடைகளை வைத்து அவர்களின் கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தின் மீதான மரியாதையைக் கணிப்பது சரியல்ல. பெண்கள் என்ன அணிய வேண்டும் என்று சொல்வதை எப்போது நிறுத்த போகிறோம்..?
காலத்திற்கு ஏற்ப பாரம்பரிய உடைகளின் பாணியிலும் மாற்றங்கள் வந்துள்ளன. ஆனால், இன்றும் கலாச்சாரத்தின் மீதான மரியாதை என்பது பெண்ணின் ஆடையை வைத்தே அளவிடப்படுகிறது.
பண்பாடும், பாரம்பரியமும் ஒரு பெண்ணின் மனதில் தான் இருக்கிறதே தவிர, அவளுடைய கழுத்துப் பகுதியில்" என தெரிவித்துள்ளார்.