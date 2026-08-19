Video: கேரள கிரிக்கெட் லீக் 2026: சஞ்சு சாம்சன், மோகன்லால் இணைந்த விளம்பர வீடியோ வைரல்!

கேரள கிரிக்கெட் சங்கத்தால் நடத்தப்படும் கேரள கிரிக்கெட் லீக் டி20 தொடரின் 3-வது சீசன், திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள கிரீன்ஃபீல்டு சர்வதேச மைதானத்தில் நாளை மிக பிரம்மாண்டமாகத் தொடங்குகிறது.
இந்தத் தொடருக்கான எதிர்பார்ப்பை எகிற வைக்கும் வகையில், இந்திய கிரிக்கெட் நட்சத்திரம் சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் மலையாள திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால் ஆகியோர் இணைந்து நடித்துள்ள விளம்பர வீடியோ தற்போது இணைய தளத்தில் டிரெண்டிங் ஆகி வருகிறது.
சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் மோகன்லால் என கேரளாவின் இரு மாபெரும் ஆளுமைகள் இந்த விளம்பர வீடியோவில் ஒன்றாகத் தோன்றுவது ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இந்த வீடியோவில் சஞ்சு சாம்சன் காரை ஓட்ட, மோகன்லால் அருகில் அமர்ந்து உரையாடுவது போன்ற சுவாரசியமான காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவர்களின் இந்த எதிர்பாராத கூட்டணி, சினிமா மற்றும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களை இணைத்து சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற கேசிஎல் கோப்பை அறிமுக விழாவில் பங்கேற்ற சஞ்சு சாம்சன், கேரளாவின் இளம் கிரிக்கெட் திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வர இந்த லீக் ஒரு மிகச்சிறந்த தளம் என்று பெருமிதத்தோடு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த 3-வது சீசன் ஆகஸ்ட் 20 முதல் செப்டம்பர் 5, 2026 வரை நடைபெற உள்ளது. இதில் பல அணிகள் கலந்து கொள்ளவுள்ளன.
ரசிகர்கள் போட்டிகளை மதியம் 2:00 மணி முதல் நேரலையாக Star Sports 3 தொலைக்காட்சியிலும், JioHotstar ஓடிடி தளத்திலும் நேரடியாகக் கண்டு ரசிக்கலாம்.
மலையாள திரையுலகின் பிரம்மாண்டமும், கிரிக்கெட் நட்சத்திரத்தின் அனல் பறக்கும் கூட்டணியும் இணைந்து இந்த விளம்பர வீடியோ மூலம் கேரள கிரிக்கெட் லீக்கிற்கான எதிர்பார்ப்பை உச்சத்திற்குக் கொண்டு சென்றுள்ளது.