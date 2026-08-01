'சுட்டா சூரியனை' தான் ஆல் டைம் ஃபேவரிட்!- ஜேசன் சஞ்சய் பேட்டியால் ட்ரெண்டாகும் யுவன் பாடல்!

சிறுவயதில் ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டி தொடர் சென்னையில் நடந்த போது, தந்தை விஜய்யின் தோளில் அமர்ந்துகொண்டு மேட்ச் பார்த்த சுவாரஸ்யமான நினைவுகளையும் அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் நினைவு கூர்ந்தார்.
லைகா தயாரிப்பில் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்கத்தில் சந்தீக் கிஷன் நடித்துள்ள ‘சிக்மா’ படம் நேற்றுமுன்தினம் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. ஆனால் ‘ஜன நாயகன்’ படம் கடந்த 23-ந்தேதி வெளியானதை தொடர்ந்து ‘சிக்மா’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை குறிப்பிடாமல் படக்குழு தள்ளி வைத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், படத்தின் ப்ரோமோஷன் பணிகளுக்காக ஜேசன் சஞ்சய் அளித்த பிரத்யேக நேர்காணல் ஒன்று தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகிறது.
அந்த நேர்காணலில், "உங்கள் பெயரைக் கொண்ட ஹாலிவுட் அதிரடி நடிகர் ஜேசன் ஸ்டேதம், 'சிக்மா' படத்தை பார்த்துவிட்டு ஹாலிவுட்டில் படம் பண்ண கூப்பிட்டால், இந்தியாவிலிருந்து எந்த சிறந்த நடிகரை கூட்டிச் செல்வீர்கள்?" என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது.
இதற்கு சற்றும் யோசிக்காமல் பதிலளித்த ஜேசன் சஞ்சய், "எனக்கு முதலில் நினைவுக்கு வருவது அப்பா (விஜய்) தான். இருவரும் இணைந்தால் அது அட்டகாசமான கூட்டணியாகவும் இருக்கும். நான் இப்போது தெரிவிக்கும் இந்த கருத்தை நடிகர் ஜேசன் ஸ்டேதம் பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன்" என்று பதில் அளித்தார்.
தொடர்ந்து தனக்கு பிடித்த இசையமைப்பாளர் குறித்து பேசிய சஞ்சய், தனக்கு யுவன் சங்கர் ராஜாவை மிகவும் பிடிக்கும் என்றும், தனது ‘சிக்மா’ படத்திலும் யுவன் ஒரு பாடல் பாடியுள்ளார் என்றும் பகிர்ந்து கொண்டார். மேலும், ஆர்யா நடிப்பில் வெளியான ‘சர்வம்’ படத்தில் இடம்பெற்ற "சுட்டா சூரியனை" பாடல் தான் யுவன் இசையில் தனக்கு மிகவும் பிடித்த ஆல்-டைம் ஃபேவரிட் பாடல் என்றும் கூறினார்.
இதுமட்டுமின்றி, சிறுவயதில் ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டி தொடர் சென்னையில் நடந்த போது, தந்தை விஜய்யின் தோளில் அமர்ந்துகொண்டு மேட்ச் பார்த்த சுவாரஸ்யமான நினைவுகளையும் அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் நினைவு கூர்ந்தார்.
தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமாக இருந்து, தற்போது தமிழக முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய் மீது, எதிர்க்கட்சியினர் அவர் குடும்பத்தை கவனிப்பதில்லை என பல்வேறு அரசியல் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வந்தனர். தற்போது ஜேசன் சஞ்சய் தனது தந்தை மீது வைத்துள்ள பாசத்தையும், மரியாதையும் வெளிப்படையாகப் பேசியுள்ளது இந்த விமர்சனங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது. இதனால் உற்சாகமடைந்துள்ள தவெக தொண்டர்கள் மற்றும் விஜய் ரசிகர்கள், சஞ்சய் குறிப்பிட்ட "சுட்டா சூரியனை" பாடல் வீடியோக்களை எடிட் செய்து சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக்கி வருகின்றனர்.