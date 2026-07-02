சினிமா செய்திகள்

'ஜெயிலர் 2' அதிகாரப்பூர்வ ரிலீஸ் தேதி இதோ!

இந்த அறிவிப்பு, சமூக வலைத்தளங்களில் காட்டுத்தீ போல பரவி ட்ரெண்டாகி வருகிறது.
Jailer-2 release date
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தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமான சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் கூட்டணியில் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு வெளியாகி உலகளவில் 600 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்த திரைப்படம் 'ஜெயிலர்'.

இந்த மெகா ஹிட் படத்தின் மாபெரும் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, இதன் இரண்டாம் பாகத்திற்கான பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது படம் வெளியாகும் அதிகாரப்பூர்வ தேதியைத் தயாரிப்பு நிறுவனமான சன் பிக்சர்ஸ் அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, ரசிகர்களின் பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 15ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளது.

முதல் பாகத்தில் 'முத்துவேல் பாண்டியன்' என்ற ஓய்வு பெற்ற ஜெய்லர் கதாபாத்திரத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்திருந்த விதம் ரசிகர்களைப் பெரிதும் கவர்ந்திருந்த நிலையில், இரண்டாம் பாகத்தில் கதைக்களம் இன்னும் கூடுதல் ஆக்ஷன் மற்றும் திருப்பங்களுடன் இருக்கும் என்று படக்குழு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தங்களது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிவிப்பு, சமூக வலைத்தளங்களில் காட்டுத்தீ போல பரவி ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

அனிருத் இசையமைப்பில் உருவாகி வரும் இத்திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டீசர் குறித்த அறிவிப்புகள் அடுத்தடுத்து வெளியாகலாம் என்பதால் ரஜினி ரசிகர்கள் தற்போது மிகுந்த உற்சாகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

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