இயக்குநரும் நடிகருமான கே.பி ஜெகன் கதையின் நாயகனாக அழுத்தமான வேடத்தில் நடித்திருக்கும் 'ஜெயில் மேட்ஸ்' திரைப்படத்தில், மறைந்த 'தேனிசைத் தென்றல்' தேவாவின் இனிமையான குரலில் பதிவு செய்யப்பட்ட கடைசிப் பாடலான 'வா சிவா' எனும் பாடலும், பாடலுக்கான பிரத்யேக வீடியோவும் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன.
இயக்குநர் கே.பி ஜெகன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'ஜெயில் மேட்ஸ்' திரைப்படத்தில் கே.பி ஜெகன், விஜய் வர்மா, எம்.எஸ். பாஸ்கர், சனாஷ்கா ஸ்ரீ, மௌனிகா சந்தோஷ், அருள்தாஸ், வெற்றிவேல் ராஜா, 'உறியடி' சங்கர், சாய் அபிநயா, வீரசமர், கதிரவன் பாலு, திண்டுக்கல் அலெக்ஸ், இயக்குனர் மூர்த்தி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.
சுக. செல்வம் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்தத் திரைப்படத்திற்கு ஸ்ரீகாந்த் தேவா இசையமைத்திருக்கிறார்.
படத்தொகுப்புப் பணிகளை மணிகண்டன் சிவக்குமார் மேற்கொள்ள, கலை இயக்கத்தை வீரசமர் கவனித்திருக்கிறார். தென்னிந்தியாவின் முதல் மெட்டா சினிமாவாகத் தயாராகியுள்ள இந்தத் திரைப்படத்தை யுனைடெட் ஆர்ட்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கிறது.
இந்தத் திரைப்படத்தை பசங்க புரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் ரவுடி பிக்சர்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து வழங்குகின்றன. இப்படத்தின் ஆடியோவை வேல்ஸ் மியூசிக் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் வெளியிடுகிறது.
'ஜெயில் மேட்ஸ்' படத்தின் அறிமுகக் காணொளி வெளியாகி, மில்லியன் கணக்கிலான டிஜிட்டல் பார்வைகளைப் பெற்று ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றிருக்கும் நிலையில், இப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள 'எங்கெங்கோ தேடிப் போனேன்... ஏதேதோ நாடி போனேன்... இப்போ நான் ஆடிப் போனேனே... என் அப்பன் சிவனே... இப்போ நான் ஆடிப் போனேனே... என் ஐயன் சிவனே...' எனத் தொடங்கும் முதல் பாடலும், பாடலுக்கான பிரத்யேக வீடியோவும் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன.
இந்தப் பாடலை அறிமுகப் பாடலாசிரியர் சக்தி உமா பாலகிருஷ்ணா எழுத, மறைந்த 'தேனிசைத் தென்றல்' தேவா பாடியிருக்கிறார்.
மண்ணுலகை விட்டு விண்ணுலகிற்குச் செல்வதற்கு முன் தேவாவின் குரலில் பதிவான கடைசிப் பாடல் இது என்பதே இந்தப் பாடலின் சிறப்பம்சம்.
சிவபெருமானிடம் பக்தன் ஒருவன் மனம் வருந்தி பாடும் பாடலாக இது அமைந்திருப்பதுடன், தேவாவின் குரலில் ஆன்மிக உணர்வும் மேலோங்கி இருப்பதால், இசை ரசிகர்களைக் கடந்து ஆன்மிக ரசிகர்களையும் இந்தப் பாடல் வெகுவாகக் கவர்ந்திருக்கிறது.