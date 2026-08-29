சினிமா செய்திகள்

தேசிய விருது முதல் ஃபோர்ப்ஸ் வரை: அல்லு அர்ஜுனின் புதிய மைல்கல் சாதனை!

பல்வேறு மொழிகள் மற்றும் எல்லைகளைக் கடந்து ரசிகர்களுடன் வலுவான தொடர்பை அல்லு அர்ஜுன் உருவாக்கியுள்ளார்.
அல்லு அர்ஜுன்
அல்லு அர்ஜுன்
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Summary

தேசிய விருது பெற்ற ஐகான் ஸ்டார் அல்லு அர்ஜுன், ஃபோர்ப்ஸ் இந்தியாவின் மதிப்புமிக்க ஷோஸ்டாப்பர்ஸ் 2026 சிறப்புப் பதிப்பின் அட்டைப்பட நட்சத்திரமாக இடம்பெற்றுள்ளார். இந்திய சினிமாவின் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க நட்சத்திரங்களில் ஒருவரான அவரது திரைப்பயணத்தில் இது மற்றுமொரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது.

தனித்துவமான திரை ஆளுமை, பான் இந்தியா அளவிலான ரசிகர்கள் வரவேற்பு மற்றும் உலகளவிலான அங்கீகாரம் ஆகியவற்றின் மூலம், அல்லு அர்ஜுன் பிராந்திய சினிமாவின் எல்லைகளைக் கடந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நட்சத்திர நடிகராக உருவெடுத்துள்ளார். தெலுங்கு சினிமாவில் தொடங்கிய அவரது பயணம், இன்று தேசிய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உச்ச நட்சத்திரமாக உள்ளார். இது இந்திய சினிமாவின் மாறிவரும் சூழலையும் பிரதிபலிக்கிறது.

’புஷ்பா: தி ரைஸ்’ திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியிலிருந்து, சாதனை படைத்த ‘புஷ்பா2: தி ரூல்’ திரைப்படத்தின் தாக்கம் வரை, பல்வேறு மொழிகள் மற்றும் எல்லைகளைக் கடந்து ரசிகர்களுடன் வலுவான தொடர்பை அல்லு அர்ஜுன் உருவாக்கியுள்ளார்.

அவரது திரைத்துறை சாதனைகளைத் தாண்டி, கலாச்சாரம், முன்னணி பிராண்டுகள் மற்றும் உலகளாவிய பொழுதுபோக்கு துறையிலும் அவரது செல்வாக்கு விரிவடைந்துள்ளது. அவரது தனித்துவமான ஸ்டைல், ஐகானிக் மேனரிசம் மற்றும் ரசிகர்கள் பட்டாளம் ஆகியவை, இன்றைய இந்திய சினிமாவின் முகங்களில் ஒருவராக அவரை மாற்றியுள்ளன.

ஃபோர்ப்ஸ் இந்தியாவின் ‘ஷோஸ்டாப்பர்ஸ் 2026’ அட்டைப்படத்தில் இடம்பெற்றிருப்பது, அவரது நட்சத்திர அந்தஸ்தையும் உலகளாவிய மேடையில் இந்திய நட்சத்திரங்களின் வளர்ந்து வரும் செல்வாக்கையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. இந்த அட்டைப்படம் ஒரு நடிகராக அல்லு அர்ஜுன் பெற்ற வெற்றியை மட்டுமல்லாமல், சக்திவாய்ந்த கலாச்சார அடையாளமாக அவர் மாறியுள்ளதையும் கொண்டாடுகிறது.

இந்திய சினிமாவையும் தன் நட்சத்திர அந்தஸ்தையும் அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து செல்லும் வகையிலான படங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து நடித்து வரும் ஐகான் ஸ்டார் அல்லு அர்ஜுனுக்கு, ஃபோர்ப்ஸ் இந்தியா ஷோஸ்டாப்பர்ஸ் 2026 அட்டைப்படம் அவரது பயணத்தில் மற்றுமொரு முக்கிய மைல்கல் சாதனையாக அமைந்துள்ளது.

அல்லு அர்ஜுன்
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