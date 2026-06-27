சினிமா செய்திகள்

நடிகரும், திரைப்பட இயக்குநருமான பாக்யராஜ் காலமானார்

73 வயதான பாக்யராஜ் மாரடைப்பு காரணமாக இன்று காலையில் காலமானதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Director Bhagyaraj
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பிரபல நடிகரும் இயக்குநருமான பாக்யராஜ் காலமானார். 73 வயதான பாக்யராஜ் மாரடைப்பு காரணமாக இன்று காலையில் உயிரிழந்தார். சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அவரது உயிர் பிரிந்தது.

இயக்குநர் கே.பாக்யராஜ்

கே. பாக்யராஜ் 1953 ஜனவரி 7-ந்தேதி ஈரோடு மாவட்டம், கோபிச்செட்டிபாளையம் அருகே உள்ள வெள்ளங்கோவில் பகுதியில் பிறந்தார். இவரின் முழுப் பெயர் கிருஷ்ணசாமி பாக்யராஜ்.

ஆரம்பத்தில் புகழ்பெற்ற இயக்குநர் பாரதிராஜா அவர்களிடம் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றினார்.

பின்னர் 1979-ம் ஆண்டு சுவரில்லாத சித்திரங்கள் திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார்.

அதன் பிறகு இயக்குநராகவும், நடிகராகவும், கதை, திரைக்கதை, வசன ஆசிரியராகவும் பெரும் வெற்றி பெற்றார்.

நகைச்சுவை, குடும்ப உணர்வு, சமூகக் கருத்துகள் ஆகியவற்றை அழகாக இணைத்து திரைப்படங்களை உருவாக்கியவர். இவரது திரைக்கதைகளில் எதிர்பாராத திருப்பங்களும் இயல்பான உரையாடல்களும் முக்கிய அம்சங்களாகும்.

பல பிலிம்பேர் விருதுகள் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில திரைப்பட விருதுகள் பெற்றுள்ளார். சிறந்த திரைக்கதை ஆசிரியராகவும், வசனகர்த்தாவாகவும் பாராட்டப்பட்டுள்ளார்.

இயக்குநர் கே. பாக்யராஜ் தமிழ் சினிமாவில் தனித்துவமான திரைக்கதை, இயல்பான நகைச்சுவை, குடும்பக் கதைகள் மற்றும் வலுவான கதாபாத்திரங்களால் இன்று வரை ரசிகர்களால் மதிக்கப்படும் முக்கியமான திரைப்பட ஆளுமையாகத் திகழ்கிறார்.

Director Bhagyaraj
இயக்குநர் பாக்யராஜ்
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