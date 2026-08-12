முத்தையா இயக்கத்தில் அருண் விஜய்: 'AV38' படத்தின் தலைப்பு மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் இன்று மாலை வெளியீடு!

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி அதிரடி கதாநாயகர்களில் ஒருவரான அருண் விஜய் நடிக்கும் 38-வது திரைப்படத்தின் முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கிராமத்து பின்னணியிலான குடும்ப உணர்வுகள் மற்றும் ஆக்ஷன் திரைப்படங்களை இயக்குவதில் புகழ்பெற்ற இயக்குநர் முத்தையாவுடன் அருண் விஜய் முதன்முறையாக இணைகிறார்.
தற்காலிகமாக 'ஏவி 38' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இத்திரைப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தலைப்பு மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழுவினர் அறிவித்துள்ளனர்.
நேதாஜி பிலிம்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் சண்முகவேல் பாண்டியன் தயாரிக்கும் இத்திரைப்படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைக்கிறார். 'கொம்பன்', 'மருது', 'விருமன்' போன்ற கிராமத்து ஆக்ஷன் ஹிட் படங்களை கொடுத்த முத்தையா, அருண் விஜய்யை புதிய தோற்றத்தில் களமிறக்குகிறார். இப்படத்தில் கதாநாயகியாக மிருணாளினி ரவி அல்லது மிர்னா மேனன் நடிக்க, சமுத்திரக்கனி உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
தென்காசி மற்றும் திருநெல்வேலி சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. தன் கதாபாத்திரத்திற்காக அருண் விஜய் தீவிர உடற்பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு வித்தியாசமான தோற்றத்திற்கு மாறியுள்ளார். சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகவுள்ள இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர், படத்தின் கதைக்களம் குறித்த சுவாரஸ்யமான குறிப்புகளைத் தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.