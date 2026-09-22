சினிமா செய்திகள்

புஷ்பா படத்திற்காக எங்கள் இருவருக்கும் தேசிய விருதுகள்: இயக்குநர் சுகுமாருக்கு அல்லு அர்ஜூன் வாழ்த்து

2024-இல் திரையரங்குகளில் வெளியான 'புஷ்பா: தி ரூல்' திரைப்படத்தின் மூலம் இந்த கதை தொடர்ந்தது.
Pushpa Team
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72-ஆவது தேசிய திரைப்பட விருது வழங்கும் விழாவில், 'புஷ்பா: தி ரூல்' திரைப்படத்திற்காக சிறந்த அசல் திரைக்கதைக்கான தேசிய திரைப்பட விருதை பண்ட்ரெட்டி சுகுமார் பெற்றார்.

புஷ்பா தி ரூல் திரைப்படத்திற்காக தேசிய விருது வென்றுள்ள இயக்குநர் சுகுமாருக்கு நடிகர் அல்லு அர்ஜூன் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அந்த பதிவில் அவர், இந்த விருது எனக்கானதை போன்று முக்கியமானது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அல்லு அர்ஜூன் எக்ஸ் தள பதிவு:

சுகுமாருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து, நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் எக்ஸ் தளத்தில் நெகிழ்ச்சியான வாழ்த்து செய்தியை பகிர்ந்துள்ளார். அதில் அவர், "என் இயக்குநர் சுகுமார் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்! இந்த தருணத்திற்காக காத்திருந்தேன். இந்த விருது என்னுடையதை போலவே எனக்கும் முக்கியமானது. இறுதியில், புஷ்பா திரைப்படத்திற்காக எங்கள் இருவருக்கும் தேசிய விருதுகள் கிடைத்துள்ளன. மனமார்ந்த நன்றி," என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

69-ஆவது தேசிய திரைப்பட விருது விழாவில் 'புஷ்பா: தி ரைஸ்' படத்திற்காக அல்லு அர்ஜுன் சிறந்த நடிகருக்கான விருதை வென்றிருந்தார். இந்தப் பிரிவில் விருதை பெறும் முதல் தெலுங்கு நடிகர் என்ற பெருமையை அவர் பெற்றதால், அவரது இந்த வெற்றி தெலுங்கு சினிமாவுக்கு ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்தது.

புஷ்பா சீரிஸ் வெற்றி:

2021-இல் வெளியான 'புஷ்பா : தி ரைஸ்' திரைப்படத்துடன் புஷ்பா சீரிஸ் தொடங்கியது. அல்லு அர்ஜுன் நடித்த புஷ்பா ராஜ், ஒரு தினக்கூலித் தொழிலாளியாக இருந்து செம்மரக் கடத்தல் தொழிலில் ஒரு முக்கிய பிரமுகராக உயர்ந்ததை இப்படம் சித்தரித்தது.

சுகுமாரின் திரைப்படத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனா மற்றும் ஃபஹத் பாசில் ஆகியோரும் நடித்தது மற்றும் இந்தியா முழுவதும் பெரும் வெற்றி பெற்றது.

2024-இல் திரையரங்குகளில் வெளியான 'புஷ்பா: தி ரூல்' திரைப்படத்தின் மூலம் இந்த கதை தொடர்ந்தது. முதல் படம் முடிந்த இடத்தில் இருந்து தொடங்கிய இந்த தொடர்ச்சி, புஷ்பாவின் வளர்ந்து வரும் செல்வாக்கு, ஸ்ரீவல்லியுடனான அவனது உறவு மற்றும் ஃபஹத்தின் பன்வர் சிங் ஷெகாவத்துடனான அவனது மோதல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தியது.

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