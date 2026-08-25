'மகாக்காளி' படத்தில் அசுர குருவாக அக்ஷய் கண்ணா: இணையத்தை ஆக்கிரமிக்கும் 'சுக்ராச்சாரியார்' தோற்றம்!

பிரசாந்த் வர்மா சினிமாடிக் யூனிவர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் பிரம்மாண்டத் திரைப்படமான 'மகாக்காளி' படத்தின் முதல் பார்வை வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. இதில் அசுரர்களின் குருவான 'சுக்ராச்சாரியார்' கதாபாத்திரத்தில் பாலிவுட் நடிகர் அக்ஷய் கண்ணா நடித்துள்ளார். அவரது கம்பீரமான தோற்றமும் மிரட்டலான நடிப்பும் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன.
அக்ஷய் கண்ணா நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற 'சாவா' திரைப்படத்தில் ஔரங்கசீப் கதாபாத்திரத்திலும், 'துரந்தர்' திரைப்படத்தில் ரஹ்மான் டகாயிட் கதாபாத்திரத்திலும் நடித்திருந்தார். அந்த இரு படங்களிலும் தனது அழுத்தமான நடிப்பால் ரசிகர்களைக் கவர்ந்த அவர், தற்போது 'மகாக்காளி' படத்தின் மூலம் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு புராணக் கதாபாத்திரத்தில் களமிறங்கியுள்ளார். இதனால் அவரது திரைப்பயணத்தில் இது மற்றொரு மைல்கல்லாக அமையும் என ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
நீண்ட தாடி, சடைமுடி மற்றும் திலகத்துடன் அக்ஷய் கண்ணா தோன்றும் சுப்ரமண்ய வடிவமைப்பு, அவரது வழக்கமான தோற்றத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டுள்ளது. எந்த ஒரு கதாபாத்திரத்தையும் தனது தனித்துவமான நடிப்பால் உயிர்ப்பிக்கும் அக்ஷய் கண்ணாவின் 'ஆரா' இந்த வீடியோவில் தெளிவாகத் தெரிகிறது என சினிமா விரும்பிகள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பூஜா அபர்ணா கொல்லுரு இயக்கத்தில் உருவாகும் இத்திரைப்படத்தில் பூமி ஷெட்டி முதன்மைப் பாத்திரமான மகாக்காளியாக நடிக்கிறார். மேலும் ரோஹித் சராஃப், ஸ்ரியா ரெட்டி போன்ற முன்னணி நட்சத்திரங்களும் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் இடையிலான போரை மையமாகக் கொண்டு உருவாகும் இத்திரைப்படம், 2027-ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 8-ஆம் தேதி உலகளவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.